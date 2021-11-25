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  • Баринов – после поражения от «Лацио»: «Впервые вижу, чтобы такие пенальти ставили»

Баринов – после поражения от «Лацио»: «Впервые вижу, чтобы такие пенальти ставили»

25 ноября 2021, 23:28
11

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов недоволен судейством в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

«Первый тайм был идеальный, пару стандартов у наших ворот, а больше ничего опасного и не было. Каждый игрок правильно выполнял установку. Во втором тайме, может быть, кому-то не хватило сил.

Я еще первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил. Я играю в мяч, и мне никак не убрать ногу. Мне за это дают желтую, из-за которой я пропускаю игру с «Марселем», и еще за это ставят пенальти.

Судья объяснил, что в начале я играю в мяч, а потом в ногу, я со своим английским ничего не мог ему сказать. Во втором тайме не знаю что случилось, будем разбирать игру.

О чем разговаривал с болельщиками? Они спрашивали, что с командой, почему никто не играет, почему к ним не подходим. Я их понимаю, поэтому подошел и чуть-чуть поговорили. Нам надо выиграть одну игру и там, дай бой, всe пойдет», – сказал Баринов.

  • Игру обслуживал португалец Артур Диаш.
  • Он назначил 2 пенальти в ворота «Локо» за 7 минут.
  • Москвичи потеряли шансы на плей-офф ЛЕ.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Локомотив Лацио Баринов Дмитрий
Комментарии (11)
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житель СПб
1637875331
Честно скажу - хорошо, что его не взяли в Зенит! Понтов много, а сам сегодня не только на ЖК и пенальти наиграл (совершенно ясный), но и мог 2 ЖК = КК получить! Помолчать бы, над собой поработать, а он - языком ...
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maygli
1637879037
Баринов неуч, ещё и слепой неуч.
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АЛЕКС 58
1637896680
Достойная замена Бузову-Тарасову.Понты! Такой же костолом.
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Форвард 79
1637896788
В своей штрафной надо играть аккуратно, я б даже сказал ювелирно, а не лететь на соперника, так как буд то это пррисходит в центре поля. Да и хорошее знания английского здесь вряд ли помогло б. Поэтому в этой ситуации довольствуйся знанием истинно русского языка)
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алдан2014
1637898672
Ребята надо было биться как Спартачи. Ведь Наполи реально выше классом. Удачи Локо . Ваше руководство разрушило классную команду
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paracetamol
1637916817
А Зениту с Ювой какой поставили? Да еще перебить заставили. Итальянская мафия, понимашь!
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aubergine
1637917087
Уууууу, а кабы не этот пенальти, то Локомотив камня на камне от Лацио не оставил бы? Справедливости ради, не наиграли паровозы ни на победу, ни на ничью.
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sined1951
1637921898
Вначале матча Локо выбрал тактику "не выиграем, так хоть покалечим." Для этого выпустили на поле бывшего ахматовца Ненахова, который поднадторел в грязных подкатах. Помогло, но ненадолго. В середине 2-го тайма железнодорожники просто сдохли. Печально!!!
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rash1959
1637934293
Барин, ты судье скажи спасибо, что тебя до этого не выгнал. После своей травмы стал играть очень грубо и опасно для окружающих.
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Томик
1637941163
И ведь он действительно искренне удивлен. Привык так играть в чемпионате постоянно и не только не наказывают, но и оправдывают потом. Чего ж ему не удивляться? И в сборной играет - каждую попытку его отбора сердце замирает. Ноги раскидывает как повезёт. Ну а формулировка " Я еще первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я СФОЛИЛ" - это чудо просто. Ну ладно английский, но на родном языке то можно сказать так, чтобы не признаваться в нарушении хотя бы...
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