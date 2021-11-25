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    Баринов – после поражения от «Лацио»: «Впервые вижу, чтобы такие пенальти ставили»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов недоволен судейством в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

    «Первый тайм был идеальный, пару стандартов у наших ворот, а больше ничего опасного и не было. Каждый игрок правильно выполнял установку. Во втором тайме, может быть, кому-то не хватило сил.

    Я еще первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил. Я играю в мяч, и мне никак не убрать ногу. Мне за это дают желтую, из-за которой я пропускаю игру с «Марселем», и еще за это ставят пенальти.

    Судья объяснил, что в начале я играю в мяч, а потом в ногу, я со своим английским ничего не мог ему сказать. Во втором тайме не знаю что случилось, будем разбирать игру.

    О чем разговаривал с болельщиками? Они спрашивали, что с командой, почему никто не играет, почему к ним не подходим. Я их понимаю, поэтому подошел и чуть-чуть поговорили. Нам надо выиграть одну игру и там, дай бой, всe пойдет», – сказал Баринов.

    • Игру обслуживал португалец Артур Диаш.
    • Он назначил 2 пенальти в ворота «Локо» за 7 минут.
    • Москвичи потеряли шансы на плей-офф ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2021 23:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12524

      житель СПб 11 минут назад

      Честно скажу - хорошо, что его не взяли в Зенит! Понтов много, а сам сегодня не только на ЖК и пенальти наиграл (совершенно ясный), но и мог 2 ЖК = КК получить! Помолчать бы, над собой поработать, а он - языком ...

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