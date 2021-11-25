Баринов – после поражения от «Лацио»: «Впервые вижу, чтобы такие пенальти ставили»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов недоволен судейством в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

«Первый тайм был идеальный, пару стандартов у наших ворот, а больше ничего опасного и не было. Каждый игрок правильно выполнял установку. Во втором тайме, может быть, кому-то не хватило сил.

Я еще первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил. Я играю в мяч, и мне никак не убрать ногу. Мне за это дают желтую, из-за которой я пропускаю игру с «Марселем», и еще за это ставят пенальти.

Судья объяснил, что в начале я играю в мяч, а потом в ногу, я со своим английским ничего не мог ему сказать. Во втором тайме не знаю что случилось, будем разбирать игру.

О чем разговаривал с болельщиками? Они спрашивали, что с командой, почему никто не играет, почему к ним не подходим. Я их понимаю, поэтому подошел и чуть-чуть поговорили. Нам надо выиграть одну игру и там, дай бой, всe пойдет», – сказал Баринов.