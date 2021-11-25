Баринов пропустит матч с «Марселем» из-за дисквалификации

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил желтую карточку в игре пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Для 25-летнего футболиста это предупреждение стало третьим в текущем розыгрыше турнира.

Хавбек «Локо» дисквалифицирован на один матч. Он не сыграет с «Марселем».