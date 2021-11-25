Баринов пропустит матч с «Марселем» из-за дисквалификации

Очень опрометчиво играет! Так нельзя. Сегодня вполне мог получить 2-ю ЖК. Судья пожалел.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил желтую карточку в игре пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».
Для 25-летнего футболиста это предупреждение стало третьим в текущем розыгрыше турнира.
Хавбек «Локо» дисквалифицирован на один матч. Он не сыграет с «Марселем».
- В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей, получил 7 желтых и 2 красных карточки.
- «Марсель» примет «Локомотив» 9 декабря в 23:00 мск.