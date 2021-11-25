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    Баринов пропустит матч с «Марселем» из-за дисквалификации

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил желтую карточку в игре пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

    Для 25-летнего футболиста это предупреждение стало третьим в текущем розыгрыше турнира.

    Хавбек «Локо» дисквалифицирован на один матч. Он не сыграет с «Марселем».

    • В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей, получил 7 желтых и 2 красных карточки.
    • «Марсель» примет «Локомотив» 9 декабря в 23:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    25.11.2021 22:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12524

      житель СПб 1 час назад

      Очень опрометчиво играет! Так нельзя. Сегодня вполне мог получить 2-ю ЖК. Судья пожалел.

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      Рейтинг: +12

      СуперПАВ9 1 час назад

      Пусть ребята отдыхают все равно это игра нечего не значит

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