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    Санчо: «Лига чемпионов – лучший футбольный турнир!»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо поделился эмоциями от гола в ворота «Вильярреала» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Он отличился на 90-й минуте.

    «Горд забить свой первый гол за команду в лучшем турнире мирового футбола! Отличная командная работа, мы основываемся на этом», – написал Санчо.

    • Для дебютного гола за клуб Санчо понадобилось 15 матчей.
    • «МЮ» купил Санчо у дортмундской «Боруссии» в июле за 85 миллионов евро.
    • «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2018/19.

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    Источник: твиттер Джейдона Санчо

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