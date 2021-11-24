Санчо: «Лига чемпионов – лучший футбольный турнир!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо поделился эмоциями от гола в ворота «Вильярреала» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Он отличился на 90-й минуте.

«Горд забить свой первый гол за команду в лучшем турнире мирового футбола! Отличная командная работа, мы основываемся на этом», – написал Санчо.

Для дебютного гола за клуб Санчо понадобилось 15 матчей.

«МЮ» купил Санчо у дортмундской «Боруссии» в июле за 85 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2018/19.