Санчо: «Лига чемпионов – лучший футбольный турнир!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо поделился эмоциями от гола в ворота «Вильярреала» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Он отличился на 90-й минуте.

«Горд забить свой первый гол за команду в лучшем турнире мирового футбола! Отличная командная работа, мы основываемся на этом», – написал Санчо.

Proud to score my first goal for @ManUtd in the best competition in world football @ChampionsLeague !Great team effort from the boys tonight, we build from this. pic.twitter.com/50Milb4Cc7