Санчо: «Лига чемпионов – лучший футбольный турнир!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо поделился эмоциями от гола в ворота «Вильярреала» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Он отличился на 90-й минуте.
«Горд забить свой первый гол за команду в лучшем турнире мирового футбола! Отличная командная работа, мы основываемся на этом», – написал Санчо.
- Для дебютного гола за клуб Санчо понадобилось 15 матчей.
- «МЮ» купил Санчо у дортмундской «Боруссии» в июле за 85 миллионов евро.
- «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2018/19.
Proud to score my first goal for @ManUtd in the best competition in world football @ChampionsLeague !Great team effort from the boys tonight, we build from this. pic.twitter.com/50Milb4Cc7— Jadon Sancho (@Sanchooo10) November 23, 2021