дай бог адаптируется и станет основополагающим игроком ))
«Манчестер Юнайтед» победил «Вильярреал» на выезде (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
На 90-й минуте окончательный счет установил Джейдон Санчо. Он забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» в 15-м матче за клуб.
- «МЮ» купил Санчо у дортмундской «Боруссии» в июле за 85 миллионов евро.
- «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2018/19.
- Матч с «Вильярреалом» стал первым для «МЮ» после ухода Уле-Гуннара Сульшера.