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    Санчо забил первый мяч за «МЮ». Ему потребовалось 15 матчей

    «Манчестер Юнайтед» победил «Вильярреал» на выезде (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    На 90-й минуте окончательный счет установил Джейдон Санчо. Он забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» в 15-м матче за клуб.

    • «МЮ» купил Санчо у дортмундской «Боруссии» в июле за 85 миллионов евро.
    • «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2018/19.
    • Матч с «Вильярреалом» стал первым для «МЮ» после ухода Уле-Гуннара Сульшера.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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