«Манчестер Юнайтед» победил «Вильярреал» на выезде (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 90-й минуте окончательный счет установил Джейдон Санчо. Он забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» в 15-м матче за клуб.