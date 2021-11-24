Семак – об 1:1 с «Мальме»: «Спасибо ребятам за второй тайм. В первом нужно было играть смелее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в матче с «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Пенальти? Он не повлиял на ход матча. Игра была нервная, рваная. В первом тайме нужно было играть смелее. Поговорим и разберем это. Защитники почему-то прижимались и не играли настолько агрессивно, насколько бы хотелось.

Думаю, что подсознательно ответственность за результат давила на команду. А когда удалили игрока, уже отступать некуда. Во втором тайме старались. По накалу, по самоотдаче молодцы. Вендел доиграл матч с таким рассечением. Невероятная стойкость. Спасибо ребятам за второй тайм.

Перед началом матча говорил, ну и что, что мы обыграли «Мальме» со счетом 4:0? Игра могла сложиться иначе. Почти тайм мы играли в большинстве. Играть дома и на выезде — это абсолютно разные вещи.

Что скажу команде? Уже был в раздевалке. Поздравил за самоотдачу и за выход в евровесну, за желание, за бойцовские качества, которые все проявили во втором тайме. Разберем, оценим.

Говорили, что запаса прочности, который бы позволял играть на таком уровне, пока нет. Нужно больше работать. Дам кому-то втык? Уже дали», – сказал Семак.

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