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    Семак – об 1:1 с «Мальме»: «Спасибо ребятам за второй тайм. В первом нужно было играть смелее»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в матче с «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Пенальти? Он не повлиял на ход матча. Игра была нервная, рваная. В первом тайме нужно было играть смелее. Поговорим и разберем это. Защитники почему-то прижимались и не играли настолько агрессивно, насколько бы хотелось.

    Думаю, что подсознательно ответственность за результат давила на команду. А когда удалили игрока, уже отступать некуда. Во втором тайме старались. По накалу, по самоотдаче молодцы. Вендел доиграл матч с таким рассечением. Невероятная стойкость. Спасибо ребятам за второй тайм.

    Перед началом матча говорил, ну и что, что мы обыграли «Мальме» со счетом 4:0? Игра могла сложиться иначе. Почти тайм мы играли в большинстве. Играть дома и на выезде — это абсолютно разные вещи.

    Что скажу команде? Уже был в раздевалке. Поздравил за самоотдачу и за выход в евровесну, за желание, за бойцовские качества, которые все проявили во втором тайме. Разберем, оценим.

    Говорили, что запаса прочности, который бы позволял играть на таком уровне, пока нет. Нужно больше работать. Дам кому-то втык? Уже дали», – сказал Семак.

    • «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы.
    • Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3129

      AZ 1 час назад

      Премий от газпрома не забудьте на пару миллионов еще получить... перетрудились ведь...

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