Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак – об 1:1 с «Мальме»: «Спасибо ребятам за второй тайм. В первом нужно было играть смелее»

Семак – об 1:1 с «Мальме»: «Спасибо ребятам за второй тайм. В первом нужно было играть смелее»

24 ноября 2021, 02:09
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в матче с «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Пенальти? Он не повлиял на ход матча. Игра была нервная, рваная. В первом тайме нужно было играть смелее. Поговорим и разберем это. Защитники почему-то прижимались и не играли настолько агрессивно, насколько бы хотелось.

Думаю, что подсознательно ответственность за результат давила на команду. А когда удалили игрока, уже отступать некуда. Во втором тайме старались. По накалу, по самоотдаче молодцы. Вендел доиграл матч с таким рассечением. Невероятная стойкость. Спасибо ребятам за второй тайм.

Перед началом матча говорил, ну и что, что мы обыграли «Мальме» со счетом 4:0? Игра могла сложиться иначе. Почти тайм мы играли в большинстве. Играть дома и на выезде — это абсолютно разные вещи.

Что скажу команде? Уже был в раздевалке. Поздравил за самоотдачу и за выход в евровесну, за желание, за бойцовские качества, которые все проявили во втором тайме. Разберем, оценим.

Говорили, что запаса прочности, который бы позволял играть на таком уровне, пока нет. Нужно больше работать. Дам кому-то втык? Уже дали», – сказал Семак.

  • «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы.
  • Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
  • Гол «Мальме» в ворота «Зенита» – первый для шведского клуба в ЛЧ за 5 туров.

Семак: «Где у «Зенита» красивый футбол? Он в Испании и в Англии»

Российские клубы не выходят в плей-офф Лиги чемпионов шесть лет подряд

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Мальме Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1637712093
Премий от газпрома не забудьте на пару миллионов еще получить... перетрудились ведь...
Ответить
portero
1637728317
У тебя идиота они все игры так играют на выезде, тебя надо убрать дебилоида...
Ответить
Ziklop
1637736717
нужно заменить тренера Зениту, тогда и играть будут лучше эти же игроки.
Ответить
Главные новости
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
1
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
8
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
8
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+