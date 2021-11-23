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    Месси: «Наше соперничество с Роналду останется в истории футбола»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался об игре Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед», а также порассуждал о соперничестве с португальцем, когда оба выступали в Примере.

    – Что думаете об игре Роналду?

    – «Манчестер Юнайтед» – очень сильная команда с отличными игроками. Криштиану уже знал клуб, но тогда был другой этап. А сейчас он впечатляюще адаптировался.

    С самого начала он, как всегда, забивал голы и не испытал проблем с адаптацией. Хотя в АПЛ это трудно сделать, ведь данный турнир очень сложный.

    – Скучаю ли я по очным матчам?

    – Прошло много времени с тех пор, как мы перестали выступать в одной лиге. Мы боролось индивидуально и в составе команд за одни и те же цели.

    Это был очень красивый сюжет как для нас, так и для болельщиков. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:50
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +175

      Вот оно чё Михалыч 11 минут назад

      Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола.=====Вот это главное

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1744

      Enter2006 30 минут назад

      Роналду ещё в норм форме, а Месси после перехода в ПСЖ что-то не очень... Но всё ещё может быть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21695

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Роналду лучший!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3971

      FENIX-SL 40 минут назад

      "Хотя в АПЛ это трудно сделать, ведь данный турнир очень сложный."
      поэтому я зассал и не перешел туда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4659

      Semenycch 2 часа назад

      Уже в прошлом?

      0
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      ...
      Рейтинг: +241

      Nikita Suarez > Semenycch 39 минут назад

      Ну да,Мессик же сдулся

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