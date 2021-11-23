Месси: «Наше соперничество с Роналду останется в истории футбола»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался об игре Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед», а также порассуждал о соперничестве с португальцем, когда оба выступали в Примере.

– Что думаете об игре Роналду?

– «Манчестер Юнайтед» – очень сильная команда с отличными игроками. Криштиану уже знал клуб, но тогда был другой этап. А сейчас он впечатляюще адаптировался.

С самого начала он, как всегда, забивал голы и не испытал проблем с адаптацией. Хотя в АПЛ это трудно сделать, ведь данный турнир очень сложный.

– Скучаю ли я по очным матчам?

– Прошло много времени с тех пор, как мы перестали выступать в одной лиге. Мы боролось индивидуально и в составе команд за одни и те же цели.

Это был очень красивый сюжет как для нас, так и для болельщиков. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола.

Месси до 2021 года выступал за «Барселону».

Роналду с 2009 по 2018 год играл за мадридский «Реал».

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