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  • Инсинье травмировал колено. Это третий форвард «Наполи», выбывший перед матчем со «Спартаком»

Инсинье травмировал колено. Это третий форвард «Наполи», выбывший перед матчем со «Спартаком»

23 ноября 2021, 15:04
10

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не сыграет со «Спартаком» в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

У 30-летнего итальянца выявлена тендинопатия правого колена. Из-за этого он тренируется по индивидуальной программе.

Ранее из строя выбыли еще два форварда неаполитанцев – Маттео Политано из-за заражения коронавирусом и Виктор Осимхен в связи со множественными переломами костей лица.

  • «Спартак» примет «Наполи» в среду.
  • Начало матча – в 18:30 мск.
  • Итальянцы лидируют в группе ЛЕ после 4 туров, россияне идут последними.

Источник: Официальный сайт «Наполи»
Лига Европы Италия. Серия А Спартак Наполи Инсинье Лоренцо
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1637669471
Вряд ли это поможет нынешнему Спартаку.
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+50/-50
1637670562
Спартаку это не поможет. 0:3 Наполи вжарит.
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VVM1964
1637670649
Да мы и САМИ себе умеем забивать )))
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Дедуктор
1637672040
У бригады хрюканов появляются шансы. Если хрюканы "дернут" макаронников, а потом - - полячишек. То ... По нынешним временам, это: Рую - звание заслуженного тренера, а все игрочишки становятся равными великому Кутепу. ЗМСы, паньмаишь!
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"supermax"
1637672467
да прост зассали как их президент в Москву ехать))
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Fusballer
1637673206
Никак агент Кокоша поработал. То-то он сильно устаёт, даже не тренируясь и не играя.
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NewLife
1637676264
Жаль, этот диспетчер (итальянский Модрич) очень важен для Наполи. Я считаю, что, в отличии от ссучинских "педофилов", играть интересно с сильнейшими, а обыгрывать их, если получится, почетно. Никогда нельзя ценить очки и места дороже хорошей игры в футбол.
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