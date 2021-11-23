Инсинье травмировал колено. Это третий форвард «Наполи», выбывший перед матчем со «Спартаком»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не сыграет со «Спартаком» в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

У 30-летнего итальянца выявлена тендинопатия правого колена. Из-за этого он тренируется по индивидуальной программе.

Ранее из строя выбыли еще два форварда неаполитанцев – Маттео Политано из-за заражения коронавирусом и Виктор Осимхен в связи со множественными переломами костей лица.