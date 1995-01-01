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    Инсинье травмировал колено. Это третий форвард «Наполи», выбывший перед матчем со «Спартаком»

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не сыграет со «Спартаком» в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

    У 30-летнего итальянца выявлена тендинопатия правого колена. Из-за этого он тренируется по индивидуальной программе.

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    • «Спартак» примет «Наполи» в среду.
    • Начало матча – в 18:30 мск.
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    Источник: Официальный сайт «Наполи»

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    Сегодня, 15:04
    Комментарии15
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      Рейтинг: +11452

      NewLife 1 час назад

      Жаль, этот диспетчер (итальянский Модрич) очень важен для Наполи. Я считаю, что, в отличии от ссучинских "педофилов", играть интересно с сильнейшими, а обыгрывать их, если получится, почетно. Никогда нельзя ценить очки и места дороже хорошей игры в футбол.

      3
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      Рейтинг: +11753

      Литейный4 1 час назад

      Осталось травмироваться ещё 4 основного состава и весь запас. Тогда у хряков есть шанс на ничью. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +9738

      Fusballer 1 час назад

      Никак агент Кокоша поработал. То-то он сильно устаёт, даже не тренируясь и не играя.

      1
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      Рейтинг: +8278

      "supermax" 2 часа назад

      да прост зассали как их президент в Москву ехать))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3845

      Дедуктор 2 часа назад

      У бригады хрюканов появляются шансы. Если хрюканы "дернут" макаронников, а потом - - полячишек. То ... По нынешним временам, это: Рую - звание заслуженного тренера, а все игрочишки становятся равными великому Кутепу. ЗМСы, паньмаишь!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2382

      Klaido > Дедуктор 2 часа назад

      3,14дарок, вали ка в свое болото...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      У 30-летнего итальянца выявлена тендинопатия правого колена=====Ну все пипец.
      Итальянцы взбешены.
      Нелегко придется Спартаку...Ойй..нелегко..

      0
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      Рейтинг: +11602

      Cleaner 2 часа назад

      Уже трое. Невольно начинаешь задумываться - а не спроста ли Федун в Италию лично летал?..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1201

      БОМЖАРНИК > Cleaner 2 часа назад

      Тоже стыдно за баклажанов лазурных

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29804

      VVM1964 2 часа назад

      Да мы и САМИ себе умеем забивать )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2918

      +50/-50 2 часа назад

      Спартаку это не поможет. 0:3 Наполи вжарит.

      1
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      Рейтинг: +2382

      Klaido > +50/-50 2 часа назад

      напомни ка, в среду или в четверг конина играет в еврокубках?

      2
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      Рейтинг: +1201

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Бомжарник сегодня иметь будет вся Швеция,стыдно за радужныx)))

      2
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