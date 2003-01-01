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    Осимхен получил множественные переломы лица перед матчем со «Спартаком»

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной во время матча 13-го тура Серии А против «Интера» (2:3).

    У нигерийца выявлены множественные переломы лица со смещением, в связи с чем ему в ближайшие дни сделают операцию.

    • Осимхен столкнулся головами с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром.
    • В текущем сезоне форвард забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
    • В среду «Наполи» сыграет на выезде со «Спартаком» в Лиге Европы.

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    Источник: Официальный сайт «Наполи»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4587

      Semenycch 16 минут назад

      У, парень выпал на несколько месяцев. Никакие титановые штифты не позволят ему выйти на поле в ближайшее время.

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