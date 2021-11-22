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  • Осимхен получил множественные переломы лица перед матчем со «Спартаком»

Осимхен получил множественные переломы лица перед матчем со «Спартаком»

22 ноября 2021, 11:58
3

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной во время матча 13-го тура Серии А против «Интера» (2:3).

У нигерийца выявлены множественные переломы лица со смещением, в связи с чем ему в ближайшие дни сделают операцию.

  • Осимхен столкнулся головами с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром.
  • В текущем сезоне форвард забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
  • В среду «Наполи» сыграет на выезде со «Спартаком» в Лиге Европы.

Источник: Официальный сайт «Наполи»
Италия. Серия А Лига Европы Наполи Спартак Осимхен Виктор
Комментарии (3)
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hfghgf
1637573786
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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piligrim1986
1637579837
там и без него есть кому играть
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zigbert
1637676230
Для Наполи это потеря. Здоровья Виктор.
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