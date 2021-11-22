Осимхен получил множественные переломы лица перед матчем со «Спартаком»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной во время матча 13-го тура Серии А против «Интера» (2:3).
У нигерийца выявлены множественные переломы лица со смещением, в связи с чем ему в ближайшие дни сделают операцию.
- Осимхен столкнулся головами с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром.
- В текущем сезоне форвард забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
- В среду «Наполи» сыграет на выезде со «Спартаком» в Лиге Европы.
Источник: Официальный сайт «Наполи»