Осимхен рискует пропустить матч со «Спартаком» в Лиге Европы

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о травме нападающего Виктора Осимхена.
- Нигериец получил повреждение, столкнувшись головами с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром.
- У него подозрение на перелом скулы.
- В среду «Наполи» сыграет на выезде со «Спартаком» в Лиге Европы.
«У Виктора опух глаз, он плохо видит, ему нужно обследование. В основном у него опухла область около глаза, так что я надеюсь, что это просто синяк», – сказал Спаллетти.
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