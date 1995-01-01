Осимхен рискует пропустить матч со «Спартаком» в Лиге Европы

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о травме нападающего Виктора Осимхена.

Нигериец получил повреждение, столкнувшись головами с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром .

. У него подозрение на перелом скулы.

В среду «Наполи» сыграет на выезде со «Спартаком» в Лиге Европы.

«У Виктора опух глаз, он плохо видит, ему нужно обследование. В основном у него опухла область около глаза, так что я надеюсь, что это просто синяк», – сказал Спаллетти.