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    Осимхен рискует пропустить матч со «Спартаком» в Лиге Европы

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о травме нападающего Виктора Осимхена.

    «У Виктора опух глаз, он плохо видит, ему нужно обследование. В основном у него опухла область около глаза, так что я надеюсь, что это просто синяк», – сказал Спаллетти.

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    Источник: Football Italia

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      mopecekca 6 минут назад

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