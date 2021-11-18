Главные новости дня. Пилипчук возглавит «Химки», «Лион» подтвердил интерес к Азмуну

«Поехали мы отсюда, епт». Юран матерился на пресс-конференции после поражения от «Краснодара-2».

Спортивный директор «Лиона»: «Нам очень нравится Азмун. Постараемся его подписать».

ФНЛ. «Кубань» и «Алания» сыграли вничью – 5:5, «Оренбург» победил «Томь» и закрепил лидерство.

Аргентина вышла на ЧМ-2022.

«Реал» смирился с тем, что Холанд перейдет в АПЛ, и не будет за него бороться.

Видаль в матче с Эквадором удалился за удар соперника в лицо, а потом обнял судью.

«Чемпионат»: Пилипчук возглавит «Химки».

«Это неправда». Спортивный директор «Фиорентины» – о разрыве контракта с Кокориным.

Алвес: «Хотел вернуться в «Барселону», даже если бы пришлось играть бесплатно».

Сборная Алжира обвинила Буркина-Фасо в применении черной магии и вызвала на поле шамана, чтобы снять заклятие.