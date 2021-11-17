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    «Это неправда». Спортивный директор «Фиорентины» – о разрыве контракта с Кокориным

    Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг информацию о возможном расторжении контракта с нападающим Александром Кокориным.

    «Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным? Это неправда», – сказал Праде.

    Ранее стало известно, что клуб из Флоренции хочет отдать 30-летнего россиянина в аренду либо расторгнуть с ним контракт. Продать Кокорина будет проблематично из-за его высокой зарплаты.

    • Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне у него три матча и ни одного результативного действия.

    «Матч ТВ»: Кокорина предлагали «Дженоа». Команда Шевченко отказалась от игрока

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    Источник: Sport24

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