«Это неправда». Спортивный директор «Фиорентины» – о разрыве контракта с Кокориным

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг информацию о возможном расторжении контракта с нападающим Александром Кокориным.

«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным? Это неправда», – сказал Праде.

Ранее стало известно, что клуб из Флоренции хочет отдать 30-летнего россиянина в аренду либо расторгнуть с ним контракт. Продать Кокорина будет проблематично из-за его высокой зарплаты.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 5 миллионов евро.

В этом сезоне у него три матча и ни одного результативного действия.

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