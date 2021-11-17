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  • «Это неправда». Спортивный директор «Фиорентины» – о разрыве контракта с Кокориным

«Это неправда». Спортивный директор «Фиорентины» – о разрыве контракта с Кокориным

17 ноября 2021, 15:22
5

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг информацию о возможном расторжении контракта с нападающим Александром Кокориным.

«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным? Это неправда», – сказал Праде.

Ранее стало известно, что клуб из Флоренции хочет отдать 30-летнего россиянина в аренду либо расторгнуть с ним контракт. Продать Кокорина будет проблематично из-за его высокой зарплаты.

  • Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 5 миллионов евро.
  • В этом сезоне у него три матча и ни одного результативного действия.

«Матч ТВ»: Кокорина предлагали «Дженоа». Команда Шевченко отказалась от игрока

Источник: Sport24
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (5)
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порт
1637158082
Конечно неправда, кто решится продать такого крутого нападающего.
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R_a_i_n
1637158887
по моему Кокоша закончил карьеру уже. Только руководство Фиорентины не знает еще об этом))
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Fusballer
1637159460
Реал вместо Холанда подпишет.
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Дедуктор
1637164044
Нельзя усиливать соперников таким крутым игроком. Да, Коко еще и не докурил своей последней сигареты. Еще чутка поваляет дурака и начнет рвать всякую макаронную шелупонь типа ювентусов и прочих миланов.
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Soccerdealer63
1637249142
НА бомбе найдутся профессиональные журналисты, которые спокойно о Кокорине всё выяснят и нам расскажут? Он - инвалид? Он болен? Чем? Здоров? Какая у него ЗП при "сидении на скамейке"? Какая при попадании в состав? Что за хрень: лучший ещё недавно нап в РФ завис промежду грёбаных???!!
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