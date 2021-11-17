«Поехали мы отсюда, епт». Юран матерился на пресс-конференции после поражения от «Краснодара-2»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран на пресс-конференции после матча 23-го тура ФНЛ против «Краснодара-2» (1:3) допустил нецензурную брань. Он торопил журналистов.

«Давай задавайте вопросы, поехали мы отсюда, епт. Комментарий? Чтобы выиграть, надо забивать свои, ***, кучу моментов, ***, и не пропускать такие детские ошибки. Спасибо», – сказал Юран на видео с пресс-конференции, размещенном телеграм-каналом «Мутко против».