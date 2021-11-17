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  • «Поехали мы отсюда, епт». Юран матерился на пресс-конференции после поражения от «Краснодара-2»

«Поехали мы отсюда, епт». Юран матерился на пресс-конференции после поражения от «Краснодара-2»

17 ноября 2021, 22:33
9

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран на пресс-конференции после матча 23-го тура ФНЛ против «Краснодара-2» (1:3) допустил нецензурную брань. Он торопил журналистов.

«Давай задавайте вопросы, поехали мы отсюда, епт. Комментарий? Чтобы выиграть, надо забивать свои, ***, кучу моментов, ***, и не пропускать такие детские ошибки. Спасибо», – сказал Юран на видео с пресс-конференции, размещенном телеграм-каналом «Мутко против».

  • Хабаровчане прервали серию из 3 победных матчей.
  • Команда идет в зоне переходных матчей за место в РПЛ.
  • «Краснодар-2» занимает 12-ю строчку ФНЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Краснодар Краснодар-2 СКА-Хабаровск Юран Сергей
Комментарии (9)
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inzek
1637190593
содержательно)
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semm
1637207903
отличная замена Карпина - тоже был отличный, мыслящий игрок, а как тренер мутная личность. Я с трудом могу себе представить Юрана в качестве учителя по футболу. Там как минимум интеллект нужен - от куда ему появится то?
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владимир миронов
1637214788
Не матерился, а применил великий могучий русский язык.
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Sancho010365
1637216334
Серёгу вывели, так наверное заслужили! А вообще интересная личность, такие не ломаются, правду лупят (он футболист был классный, может научить, но языка не хватает наверное как правильно объяснить). Да на таких и Россия держится. С командой СКА не знаком, но за них болею, зная только Серёгу, жаль что далеко Хабаровск от Москвы.
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Январь 59
1637223856
Aзачем было материться. Хабавчане в лидирующей группе, К2 ближе к аутсайдерам. Не материться, а забивать.
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zigbert
1637237800
Надо быть более сдержанным. Но ему все простят если Юран выведет команду в РПЛ.
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