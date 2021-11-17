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    Видаль в матче с Эквадором удалился за удар соперника в лицо, а потом обнял судью

    Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Эквадора (0:2) отыграл только 13 минут. На 14-й футболиста «Интера» удалили за удар соперника ногой в лицо.

    После этого Видаль на эмоциях обнял рефери.

    • К моменту удаления Видаля чилийцы уже проигрывали 0:1.
    • Несмотря на поражение, Чили идет в зоне прямого выхода на ЧМ-2022.
    • 34-летний Видаль играет за сборную с 2007 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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