Видаль в матче с Эквадором удалился за удар соперника в лицо, а потом обнял судью

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Эквадора (0:2) отыграл только 13 минут. На 14-й футболиста «Интера» удалили за удар соперника ногой в лицо.

После этого Видаль на эмоциях обнял рефери.

К моменту удаления Видаля чилийцы уже проигрывали 0:1.

Несмотря на поражение, Чили идет в зоне прямого выхода на ЧМ-2022.

34-летний Видаль играет за сборную с 2007 года.