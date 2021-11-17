Видаль в матче с Эквадором удалился за удар соперника в лицо, а потом обнял судью

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Эквадора (0:2) отыграл только 13 минут. На 14-й футболиста «Интера» удалили за удар соперника ногой в лицо.
После этого Видаль на эмоциях обнял рефери.
- К моменту удаления Видаля чилийцы уже проигрывали 0:1.
- Несмотря на поражение, Чили идет в зоне прямого выхода на ЧМ-2022.
- 34-летний Видаль играет за сборную с 2007 года.
Видаль, что ты творишь?Артуро, если ты после футбола хочешь в ММА, то ты рано начал тренировку. Нет слов pic.twitter.com/gI4OS9fZil— Матч ТВ (@MatchTV) November 17, 2021