Месси – лучший игрок года по версии Goal. Роналду и Левандовски – в топ-3

Портал Goal опубликовал ежегодный рейтинг 50 лучших футболистов мира. В голосовании приняли участие более 14 миллионов человек.
Первое место в рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Вторым стал форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски замкнул топ-3.
В топ-10 списка попали:
- Лионель Месси («ПСЖ»)
- Криштиану Роналду («МЮ»)
- Роберт Левандовски («Бавария»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- Эрлинг Холанд («Боруссия)
- Карим Бензема («Реал»)
- Нголо Канте («Челси»)
- Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
- Неймар («ПСЖ»)
Источник: Goal