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    Месси – лучший игрок года по версии Goal. Роналду и Левандовски – в топ-3

    Портал Goal опубликовал ежегодный рейтинг 50 лучших футболистов мира. В голосовании приняли участие более 14 миллионов человек.

    Первое место в рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Вторым стал форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски замкнул топ-3.

    В топ-10 списка попали:

    1. Лионель Месси («ПСЖ»)
    2. Криштиану Роналду («МЮ»)
    3. Роберт Левандовски («Бавария»)
    4. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    6. Эрлинг Холанд («Боруссия)
    7. Карим Бензема («Реал»)
    8. Нголо Канте («Челси»)
    9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
    10. Неймар («ПСЖ»)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +10286

      Вомбат 3 минуты назад

      Велика инерция у людей. Столько лет лучшим был Месси, что, когда перестал им быть, 14 миллионов человек этого не заметили.

      0
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      Рейтинг: +3935

      FENIX-SL 4 минуты назад

      ничего кроме смеха это не вызывает
      ахахахахахахахахахахахахахах

      0
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      Рейтинг: +11302

      Cleaner 7 минут назад

      Имхо Месси в этом году - никто.

      0
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      Рейтинг: +521

      111ax 14 минут назад

      лолчто? огненно год провел, всем на зависть. Он, конечно, хороший игрок, но в этом году объективно он даже не в 5-ке

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