Месси – лучший игрок года по версии Goal. Роналду и Левандовски – в топ-3

Портал Goal опубликовал ежегодный рейтинг 50 лучших футболистов мира. В голосовании приняли участие более 14 миллионов человек.

Первое место в рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Вторым стал форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски замкнул топ-3.

В топ-10 списка попали: