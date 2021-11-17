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  • Месси – лучший игрок года по версии Goal. Роналду и Левандовски – в топ-3

Месси – лучший игрок года по версии Goal. Роналду и Левандовски – в топ-3

17 ноября 2021, 18:59
14

Портал Goal опубликовал ежегодный рейтинг 50 лучших футболистов мира. В голосовании приняли участие более 14 миллионов человек.

Первое место в рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Вторым стал форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски замкнул топ-3.

В топ-10 списка попали:

  1. Лионель Месси («ПСЖ»)
  2. Криштиану Роналду («МЮ»)
  3. Роберт Левандовски («Бавария»)
  4. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
  6. Эрлинг Холанд («Боруссия)
  7. Карим Бензема («Реал»)
  8. Нголо Канте («Челси»)
  9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
  10. Неймар («ПСЖ»)

Источник: Goal
Франция. Лига 1 ПСЖ Манчестер Юнайтед Бавария Месси Лионель Роналду Криштиану Левандовски Роберт
Комментарии (14)
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Вомбат
1637166337
Велика инерция у людей. Столько лет лучшим был Месси, что, когда перестал им быть, 14 миллионов человек этого не заметили.
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evgeniy.slam
1637167358
Я понимаю что Месси великий все дела, но за что объективно в этом году? Если кто-то считает иначе, то я думаю вы увлекаетесь чем угодно, но не футболом
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Fusballer
1637167596
Месси уже лет пять как даже в десятку не входит. Руководство ПСЖ занесло бабла.
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DeStar
1637167985
впервые в жизни такое скажу, и наверное, никогда уже не повторю Сейчас бензема по игре как 2 месси
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Блямба
1637170262
"Вот это первый, А вот второй, А это третий Три аккорда..."(с)
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serglider
1637171011
Месси велик! Но не в этом году! Тут он первое место занял НЕ ЗАСЛУЖЕННО!
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ArReal
1637176485
Смешно - особенно на фоне его игр за последние пол-года))и вчерашнего бессилия с Бразил))и голами Криша за МЮ на 90 минуте))и покера Левандовски =))
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qawzsexdr
1637178601
Тупо
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Bozigit
1637181602
Уже по накатонной)
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nelez
1637211695
Это определение не лучшего игрока а у кого больше фанатов.Половины 2021 года месси не играл а оказывается он лучший. С таким определением месси и после завершении карьеры тоже станет ,,лучшим"
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