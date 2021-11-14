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  • Дюков: «В раздевалке все разочарованы. Сборная была в десяти минутах от завоевания прямой путевки в Катар»

Дюков: «В раздевалке все разочарованы. Сборная была в десяти минутах от завоевания прямой путевки в Катар»

14 ноября 2021, 20:14
12

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги матча 10-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

– Вы только из раздевалки, какое там настроение?

– Безусловно, все разочарованы. Мы были в десяти минутах от завоевания прямой путевки в Катар.

– Контракт Карпина автоматически продлен на стыковые матчи. Что дальше? Болельщикам он очень нравится...

– У нас много времени, чтобы подвести итоги тех матчей, которые сборная сыграла осенью.

– Вы допускаете, что он продолжит работать даже в случае невыхода на ЧМ?

– Вполне возможно. Нужно еще и чтобы у Валерия Георгиевича было такое желание.

– Если сборная не выйдет в Катар, будет ли персональная ответственность – Карпина или ваша?

– Что касается провала или нет, давайте, определимся с критериями, что таковым считать. Безусловно, мы ставим задачу выйти на ЧМ, и у нас есть хорошие шансы сделать это. Впереди стыковые матчи, будем бороться за путевку.

– Если в целом оценить отбор, как он вам?

– В непростой группе наша сборная финишировала второй. Получила право играть в стыках. Группа была непростой. Со сборной Хорватии нас разделило одно очко – отделило 10 минут всего.

  • Сборная России сыграет в стыковых матчах. Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
  • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дюков Александр
Комментарии (12)
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paracetamol
1636910480
Игроки понимают, что придется опять в грязи и под снежком 2 раза пахать, а неохота!
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vladimir-7
1636911321
Дюков, тебе и твоему РФС надо работать, а не просто в креслах сидеть и деньги в свои карманы укладывать.
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general.lizyukov
1636917348
В непростой? В НЕПРОСТОЙ, С,КА, ГРУППЕ?!!! Да вы в край охренели, вам уже словакия со словенией - непростые. Твари ненасытные. Закрыть футбол к е...ням, пусть любители играют, от них больше толку будет. Непростая группа, надо же.
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NewLife
1636917921
"Группа была непростой" Ржунимагу! Тебе надо переехать руководить футбольныи союзом мексиканской области Охуэлос-де-Халиско.
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