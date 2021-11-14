Дюков: «В раздевалке все разочарованы. Сборная была в десяти минутах от завоевания прямой путевки в Катар»

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги матча 10-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

– Вы только из раздевалки, какое там настроение?

– Безусловно, все разочарованы. Мы были в десяти минутах от завоевания прямой путевки в Катар.

– Контракт Карпина автоматически продлен на стыковые матчи. Что дальше? Болельщикам он очень нравится...

– У нас много времени, чтобы подвести итоги тех матчей, которые сборная сыграла осенью.

– Вы допускаете, что он продолжит работать даже в случае невыхода на ЧМ?

– Вполне возможно. Нужно еще и чтобы у Валерия Георгиевича было такое желание.

– Если сборная не выйдет в Катар, будет ли персональная ответственность – Карпина или ваша?

– Что касается провала или нет, давайте, определимся с критериями, что таковым считать. Безусловно, мы ставим задачу выйти на ЧМ, и у нас есть хорошие шансы сделать это. Впереди стыковые матчи, будем бороться за путевку.

– Если в целом оценить отбор, как он вам?

– В непростой группе наша сборная финишировала второй. Получила право играть в стыках. Группа была непростой. Со сборной Хорватии нас разделило одно очко – отделило 10 минут всего.