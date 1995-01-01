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    Дюков: «В раздевалке все разочарованы. Сборная была в десяти минутах от завоевания прямой путевки в Катар»

    Президент РФС Александр Дюков подвел итоги матча 10-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

    – Вы только из раздевалки, какое там настроение?

    – Безусловно, все разочарованы. Мы были в десяти минутах от завоевания прямой путевки в Катар.

    – Контракт Карпина автоматически продлен на стыковые матчи. Что дальше? Болельщикам он очень нравится...

    – У нас много времени, чтобы подвести итоги тех матчей, которые сборная сыграла осенью.

    – Вы допускаете, что он продолжит работать даже в случае невыхода на ЧМ?

    – Вполне возможно. Нужно еще и чтобы у Валерия Георгиевича было такое желание.

    – Если сборная не выйдет в Катар, будет ли персональная ответственность – Карпина или ваша?

    – Что касается провала или нет, давайте, определимся с критериями, что таковым считать. Безусловно, мы ставим задачу выйти на ЧМ, и у нас есть хорошие шансы сделать это. Впереди стыковые матчи, будем бороться за путевку.

    – Если в целом оценить отбор, как он вам?

    – В непростой группе наша сборная финишировала второй. Получила право играть в стыках. Группа была непростой. Со сборной Хорватии нас разделило одно очко – отделило 10 минут всего.

    • Сборная России сыграет в стыковых матчах. Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
    • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22652

      vladimir-7 1 час назад

      Дюков, тебе и твоему РФС надо работать, а не просто в креслах
      сидеть и деньги в свои карманы укладывать.

      0
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      Рейтинг: +14930

      Garrincha58 > vladimir-7 12 минут назад

      уволить весь РФС

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      Ответить
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      Рейтинг: +14289

      paracetamol 1 час назад

      Игроки понимают, что придется опять в грязи и под снежком 2 раза пахать, а неохота!

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