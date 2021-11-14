Тарасова: «Для чего России выходить на ЧМ? У нас нет футбола»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что в стране нет футбола. Об этом она сказала накануне решающего матча отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.
– Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть?
– Если победим или сыграем вничью с Хорватией, то напрямую выйдем в финальный этап ЧМ.
– Я это всe понимаю, но для чего туда выходить?
– Для того, чтобы показать себя за свою национальную сборную на ЧМ в Катаре.
– Как они могут себя показать? Последнее место занять?
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Сплите. Начало – в 17:00 мск.
- Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд. Россия – 6.
- Россия никогда не обыгрывала Хорватию.
Источник: «Матч ТВ»