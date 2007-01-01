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    Тарасова: «Для чего России выходить на ЧМ? У нас нет футбола»

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что в стране нет футбола. Об этом она сказала накануне решающего матча отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

    – Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть?

    – Если победим или сыграем вничью с Хорватией, то напрямую выйдем в финальный этап ЧМ.

    – Я это всe понимаю, но для чего туда выходить?

    – Для того, чтобы показать себя за свою национальную сборную на ЧМ в Катаре.

    – Как они могут себя показать? Последнее место занять?

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Сплите. Начало – в 17:00 мск.
    • Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд. Россия – 6.
    • Россия никогда не обыгрывала Хорватию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +290

      чаппай 11 минут назад

      Ну если б фигурным катанием занимались не в 10 странах, а, как футболом, в 200+, тогда можно было бы говорить, что у нас в стране есть, а чего нет. Да и вообще, в городе миллионнике , и то, не в каждом, дай бог несколько десятков фигуристов. А футбол в каждом дворе, секций много и тд

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      Рейтинг: +146

      Slavan62 28 минут назад

      Еще один эксперт, ...

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      Рейтинг: +68

      Abu Yusuf 47 минут назад

      Мдаа. С логикой у женщины не очень..

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