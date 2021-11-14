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  • Тарасова: «Для чего России выходить на ЧМ? У нас нет футбола»

Тарасова: «Для чего России выходить на ЧМ? У нас нет футбола»

14 ноября 2021, 15:15
14

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что в стране нет футбола. Об этом она сказала накануне решающего матча отборочной группы ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

– Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть?

– Если победим или сыграем вничью с Хорватией, то напрямую выйдем в финальный этап ЧМ.

– Я это всe понимаю, но для чего туда выходить?

– Для того, чтобы показать себя за свою национальную сборную на ЧМ в Катаре.

– Как они могут себя показать? Последнее место занять?

  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Сплите. Начало – в 17:00 мск.
  • Хорваты не проигрывают в основное время 9 матчей подряд. Россия – 6.
  • Россия никогда не обыгрывала Хорватию.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (14)
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111Hunter111
1636896431
Если бы тренировались как в фигурном катании по 8 часов ежедневно, а не как футболисты 1.5 часа в день.
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Vitaga
1636897301
это у тарасовой секса нет. футбол есть везде.даже в гондурасе
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JTherry
1636898133
Тарасова - самый токсичный тренер, отец ей путь в спорт проложил, а сама была нулем в квадрате... Ледниковый период - ее удел, ахи и вздохи...((
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sochi-2013
1636898297
Тарасову в тренеры! Считать официальной петицией Путину!
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SPACE TRUCKIN
1636901157
тётенька,занимайтесь своим женским делом,в котором смыслите ...вся мужская часть населения негодует,читая подобные высказывания...
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serglider
1636901573
Ну сказала и сказала... Мы и в фигурном катании, было время, серьезно проседали, но... не сдались, сделали шоу на ТВ, открыли катки и детские школы и... пошла движуха! Наши опять на пьедесталах))) Почему в игре №1, мы должны все похоронить и не пытаться выйти на более высокий уровень?
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САДЫЧОК
1636902220
Тарасова Пустозвон !
Ответить
АЛЕКС 58
1636905118
Даже фигуристы это понимают
Ответить
Nerlinger
1636905663
Так у нас и гос-ва то нет !!!
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lordmrv
1636908311
Думал она умнее. Сорян, ошибался.
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