Черышев полностью восстановился от травмы

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев готов к возвращению на поле. Об этом сообщил его отец Дмитрий.

«Денис чувствует себя хорошо, тренируется с командой. По разговорам с ним вижу, что все в порядке. У него случился рецидив, поторопили немножко с возвращением в строй. Всякое бывает, но сейчас уже все нормально», – сказал Черышев-старший.

В текущем сезоне фланговый игрок сделал 1 ассист в 5 встречах.

30-летний игрок выступает за «Валенсию» с 2018 года.

Черышев сейчас стоит 3,5 миллиона евро.

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