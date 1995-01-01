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    Черышев полностью восстановился от травмы

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев готов к возвращению на поле. Об этом сообщил его отец Дмитрий.

    «Денис чувствует себя хорошо, тренируется с командой. По разговорам с ним вижу, что все в порядке. У него случился рецидив, поторопили немножко с возвращением в строй. Всякое бывает, но сейчас уже все нормально», – сказал Черышев-старший.

    • В текущем сезоне фланговый игрок сделал 1 ассист в 5 встречах.
    • 30-летний игрок выступает за «Валенсию» с 2018 года.
    • Черышев сейчас стоит 3,5 миллиона евро.

    COPE: Черышев летом покинет «Валенсию»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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