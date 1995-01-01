Карпин: «Я поставил точку в вопросе Дзюбы»

Карпин, молодец!
С Дзюбой он говорил, в сборную вызывал, тот отказался...
Не хочет, значит не надо!
Жемалетдинов приехал, показался врачам, сказали что не поможет сборной, ок. В этом и есть разница, что Рифат был готов сыграть за сборную в таком состоянии, а рукаблун отвергнул сборную.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз высказался о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022
«В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы – не знаю», – сказал Карпин.
- Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
- Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
- Он забил 7 голов в 14 матчах этого сезона РПЛ.
Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись»
Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»