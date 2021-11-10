Карпин: «Я поставил точку в вопросе Дзюбы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз высказался о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022
«В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы – не знаю», – сказал Карпин.
- Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
- Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
- Он забил 7 голов в 14 матчах этого сезона РПЛ.
Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись»
Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого