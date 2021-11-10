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Карпин: «Я поставил точку в вопросе Дзюбы»

10 ноября 2021, 18:42
62

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз высказался о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022

«В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы – не знаю», – сказал Карпин.

  • Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
  • Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
  • Он забил 7 голов в 14 матчах этого сезона РПЛ.

Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись»

Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (62)
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Rabinovi_ch
1636559650
Карпин, молодец! С Дзюбой он говорил, в сборную вызывал, тот отказался... Не хочет, значит не надо! Жемалетдинов приехал, показался врачам, сказали что не поможет сборной, ок. В этом и есть разница, что Рифат был готов сыграть за сборную в таком состоянии, а рукаблун отвергнул сборную.
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Урия Гип
1636561160
Какое удовольствие ему доставляет про Дзюбу лишний раз поговорить.
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portero
1636561309
Больше всего человек ненавидит: свои слабости(гавно) в других...
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vladimir-7
1636562456
Карпин повторяется с искажениями, точку с Дзюбой он поставил не сейчас, а давно, когда ещё работал в спартаке и даже сейчас ему доставляет огромное наслаждение при повторении этого с привязкой к настоящему времени, однако, необходимо отметить, что Дзюба гораздо выгоднее выглядит, сказал нет, значит нет, никак не реагируя на эти мелочные напоминания Карпина, как слабого человечка.
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Кронштадт65
1636564396
а я думал он умнее
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zigbert
1636565201
Карпин непоколебим. Но Дзюба ведь знал его характер и все последствия своего отказа.
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egor tikhonov
1636565930
все кто против Валеры в этой ситуации,Вы действительно не против,чтоб дрочливое и мышиное позорище,которое каким то боком стало капитаном играло в сборной? представлять страну таким Фуфлом? Вы что курите?
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alex1951
1636568763
Как ни крути ,но Дзюбкин ,,Мастер - умелые руки,, - свою акцию посвятил Карпуше,а когда Валера ,ярый противник онанизма, узнал об этом ....судьба Артемио Дрочильяни была решена - бесповоротно... Так что у Дзюбы руки теперь развязаны для занятий ,,дзюбингом,,)))
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"supermax"
1636570183
бомжи в чем дело?...чубу звали в сборную а он что сделал? ОТКАЗАЛСЯ! может он думал за ним будут бегать? было бы за кем
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Plyash
1636573272
"Дурак думает,как выпутаться - а умный знает,как не попасть." Это в самый раз про Дзюблу.Сам себе яму вырыл.Пусть теперь в Зените рекорды ставит,за сборную другие будут.
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