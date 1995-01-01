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    Карпин: «Я поставил точку в вопросе Дзюбы»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз высказался о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022

    «В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы – не знаю», – сказал Карпин.

    • Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
    • Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
    • Он забил 7 голов в 14 матчах этого сезона РПЛ.

    Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись»

    Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +653

      Rabinovi_ch 6 минут назад

      Карпин, молодец!
      С Дзюбой он говорил, в сборную вызывал, тот отказался...
      Не хочет, значит не надо!
      Жемалетдинов приехал, показался врачам, сказали что не поможет сборной, ок. В этом и есть разница, что Рифат был готов сыграть за сборную в таком состоянии, а рукаблун отвергнул сборную.

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