Карпин: «Я поставил точку в вопросе Дзюбы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз высказался о невызове нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022

«В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы – не знаю», – сказал Карпин.

Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.

Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.

Он забил 7 голов в 14 матчах этого сезона РПЛ.

Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись»

Карпин: «Отказ Дзюбы от сборной – не главная причина для невызова. Выходов на замену мне недостаточно»