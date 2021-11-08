«Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера, когда найдет ему замену

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рискует лишиться работы по ходу текущего сезона.
По информации Manchester Evening News, в руководстве клуба считают, что отставка норвежца неизбежна, и он вряд ли будет возглавлять команду до лета.
Однако «МЮ» предпочитает принимать какие-либо решения по тренерскому вопросу только после утверждения кандидатуры преемника Сульшера.
- «Юнайтед» идет на 6-м месте в АПЛ по итогам 11 туров.
- Сульшер возглавляет команду с декабря 2018 года и не выиграл с ней ни одного трофея.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: Manchester Evening News