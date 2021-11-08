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    «Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера, когда найдет ему замену

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рискует лишиться работы по ходу текущего сезона.

    По информации Manchester Evening News, в руководстве клуба считают, что отставка норвежца неизбежна, и он вряд ли будет возглавлять команду до лета.

    Однако «МЮ» предпочитает принимать какие-либо решения по тренерскому вопросу только после утверждения кандидатуры преемника Сульшера.

    • «Юнайтед» идет на 6-м месте в АПЛ по итогам 11 туров.
    • Сульшер возглавляет команду с декабря 2018 года и не выиграл с ней ни одного трофея.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Manchester Evening News

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    08.11.2021 22:00
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