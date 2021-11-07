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  • РПЛ. «Рубин» пропустил 5 голов от «Ростова», у команды Слуцкого 1 победа в 8 матчах

РПЛ. «Рубин» пропустил 5 голов от «Ростова», у команды Слуцкого 1 победа в 8 матчах

7 ноября 2021, 18:23
54

«Рубин» в гостях крупно проиграл «Ростову». В трех голах ростовчан из пяти поучаствовали бывшие футболисты казанцев. Единственный мяч «Рубина» забил воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев.

У «Рубина» одна победа в последних восьми встречах. Команда занимает восьмое место. «Ростов» же поднялся на десятую строчку, покинув зону переходных встреч.

«Рубин» не побеждает в гостях с июля.

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов ранее работал в «Рубине». После матча он отправится в сборную России, где тренирует вратарей.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 5:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бакаев, 35; 1:1 – Байрамян, 42; 2:1 – Полоз, 50; 3:1 – Алмквист, 55; 4:1 – Соу, 65; 5:1 – Глебов, 82.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист (Фольмер, 78), Гигович (Сухомлинов, 21), Полоз, Соу (Комличенко, 71).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков (Онугха, 66), Бакаев (Мусаев, 77), Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер.

Предупреждения: Поярков, 43; Баштуш, 58 – Бакаев, 20; Уремович, 56; Кварацхелия, 56.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (54)
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portero
1636298811
День Ростова!!! Продолжения побед желаю...
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житель СПб
1636299038
Большие поздравления Ростову! Возвращается на нормальные места в таблице! Желаю Вам так и продолжать!
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владимир миронов
1636299162
Соседи, с яркой победой, так держать! Показали Краснодару, как надо играть. Молодцы!!!
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nominum
1636299181
Неожиданно и поэтому вдвойне приятней. Спасибо Ростов
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ростов 100/100
1636299233
Не ожидал, я в ауте. Молодцы !!!! Всех с такой Победой. На каникулы с хорошим настроением.
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slavа0508
1636299324
Ай-да Ростов , ай-да молодцы !!! Продолжайте в том же духе и борьбу за выживание забудете как страшный сон ,,,
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slavа0508
1636299520
И эта команда недавно боролась за выживание ???Порвали Рубин как тузик грелку !!!
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MaxRnD
1636300127
По всей видимости не просто так ростовская молодёжь (U-19) под руководством Тедеева в своей зоне всех мехом внутрь выворачивает.
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oyabun
1636302157
Ростов был просто шикарен! Главным образом, конечно, во 2-м тайме.
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GoLenaStop
1636304787
Без Ростсельмаша в РПЛ игра в футбол превратилась бы в банальную драку московских и питерских... Хи!... РОСТСЕЛЬМАШ, главное = береги игроков!!! Удачи!
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