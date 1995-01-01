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    РПЛ. «Рубин» пропустил 5 голов от «Ростова», у команды Слуцкого 1 победа в 8 матчах

    «Рубин» в гостях крупно проиграл «Ростову». В трех голах ростовчан из пяти поучаствовали бывшие футболисты казанцев. Единственный мяч «Рубина» забил воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев.

    У «Рубина» одна победа в последних восьми встречах. Команда занимает восьмое место. «Ростов» же поднялся на десятую строчку, покинув зону переходных встреч.

    «Рубин» не побеждает в гостях с июля.

    Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов ранее работал в «Рубине». После матча он отправится в сборную России, где тренирует вратарей.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 5:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бакаев, 35; 1:1 – Байрамян, 42; 2:1 – Полоз, 50; 3:1 – Алмквист, 55; 4:1 – Соу, 65; 5:1 – Глебов, 82.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист (Фольмер, 78), Гигович (Сухомлинов, 21), Полоз, Соу (Комличенко, 71).

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков (Онугха, 66), Бакаев (Мусаев, 77), Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер.

    Предупреждения: Поярков, 43; Баштуш, 58 – Бакаев, 20; Уремович, 56; Кварацхелия, 56.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии39
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      Рейтинг: +30348

      oyabun 3 минуты назад

      Ростов был просто шикарен! Главным образом, конечно, во 2-м тайме.

      2
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      Рейтинг: +47447

      MaxRnD 4 минуты назад

      Даже Песьяков сегодня был какой-то ненастоящий. Смотрел на его игру и глазам не верил

      1
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    • ...
      Рейтинг: +304

      Vitaga 10 минут назад

      в Рубине что то непонятное происходит. как продали Макарова покатились вниз. видимо самого фартового продали и Удача отвернулась а самому Макарову тоже непруха в Динамо

      1
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      ...
      Рейтинг: +12795

      ilichkadr > Vitaga 2 минуты назад

      Грузин перестал играть, хотя больше склоняюсь к тому, что на Хвичу стали обращать внимание. Вот Бобик и издох. С другой стороны, Лёня из тех тренеров, которые делают ставку на забивных игроков. Думбия, Муса и т.д.

      1
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      Рейтинг: +304

      Vitaga 12 минут назад

      Байрамян и Полоз играли в Рубине тоже)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6547

      серега кашин 16 минут назад

      рубин то начинал сезон довольно бодро

      1
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      Рейтинг: +835

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 минут назад

      Гончаренко в Рубин.

      1
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      Рейтинг: +2264

      Krasnodar 123 26 минут назад

      С победой соседи !!! МОЛОДЦЫ !!!

      3
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      Рейтинг: +4774

      Виталий Орехов > Krasnodar 123 6 минут назад

      Спасибо! Майки точно выпускать не будут!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3599

      tarasofka 29 минут назад

      спартак-2.

      0
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      Рейтинг: +4203

      алдан2014 29 минут назад

      За Слуцкого обидно,а за Ростов радостно. Хорошая команда.Болела Спама

      3
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      Рейтинг: +47447

      MaxRnD 37 минут назад

      По всей видимости не просто так ростовская молодёжь (U-19) под руководством Тедеева в своей зоне всех мехом внутрь выворачивает.

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