РПЛ. «Рубин» пропустил 5 голов от «Ростова», у команды Слуцкого 1 победа в 8 матчах

«Рубин» в гостях крупно проиграл «Ростову». В трех голах ростовчан из пяти поучаствовали бывшие футболисты казанцев. Единственный мяч «Рубина» забил воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев.

У «Рубина» одна победа в последних восьми встречах. Команда занимает восьмое место. «Ростов» же поднялся на десятую строчку, покинув зону переходных встреч.

«Рубин» не побеждает в гостях с июля.

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов ранее работал в «Рубине». После матча он отправится в сборную России, где тренирует вратарей.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 5:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бакаев, 35; 1:1 – Байрамян, 42; 2:1 – Полоз, 50; 3:1 – Алмквист, 55; 4:1 – Соу, 65; 5:1 – Глебов, 82.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист (Фольмер, 78), Гигович (Сухомлинов, 21), Полоз, Соу (Комличенко, 71).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков (Онугха, 66), Бакаев (Мусаев, 77), Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер.

Предупреждения: Поярков, 43; Баштуш, 58 – Бакаев, 20; Уремович, 56; Кварацхелия, 56.

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