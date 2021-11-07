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Судьи
Главный судья:
Павел Шадыханов (Москва)
Помощники:
Дмитрий Чельцов, Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян AVAR - Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Николай Левников
Материалы

Ростов - Рубин

07.11.2021, Воскресенье, 16:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 14 тур Ростов - Рубин
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
10 апреля, суббота 19:00 Ростов 0:1 Рубин
15 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Рубин 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
16 июля, четверг 18:00 Рубин 0:0 Ростов
7 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Ростов 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
16 марта, суббота 16:30 Рубин 0:2 Ростов
6 тур
31 августа, пятница 19:30 Ростов 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
21 апреля, суббота 16:30 Рубин 1:1 Ростов
13 тур
15 октября, воскресенье 16:30 Ростов 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
14 мая, воскресенье 19:00 Ростов 4:2 Рубин
14 тур
18 ноября, пятница 19:30 Рубин 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 19:00 Ростов 1:0 Рубин
4 тур
10 августа, понедельник 18:00 Рубин 0:3 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 14:15 Рубин 2:0 Ростов
7 тур
13 сентября, суббота 21:00 Ростов 1:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Рубин 1:2 Ростов
15 тур
3 ноября, воскресенье 15:45 Ростов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Рубин 1:1 Ростов
10 тур
30 сентября, воскресенье 18:30 Ростов 0:4 Рубин
Россия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
11 апреля, среда 18:00 Рубин 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
28 октября, пятница 17:00 Рубин 1:1 Ростов
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Ростов 1:3 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
16 октября, суббота 18:30 Рубин 2:1 Ростов
10 тур
10 мая, понедельник 18:30 Ростов 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 Рубин
12 тур
13 июня, суббота 15:00 Рубин 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
19 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:1 Рубин
7 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Рубин 0:0 Ростов
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 7 марта, среда 13:30 Рубин 0:1 Ростов
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, воскресенье 15:00 Ростов 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Ростов 2:1 Рубин
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Рубин 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
27 августа, суббота 18:00 Ростов 0:1 Рубин
6 тур
23 апреля, суббота 16:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Ростов 1:0 Рубин
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Рубин
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Рубин 5:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 8 ноября 2021, 10:33

    Ростов красавцы !!! с победой !!!

    0
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    Рейтинг: +504

    the teacher 7 ноября 2021, 20:56

    "мы говно" уже говорили?

    1
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 7 ноября 2021, 18:40

    Футболки будут?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich > Виталий Орехов 8 ноября 2021, 10:33

    ну и зря

    0
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    Рейтинг: +890

    3meeeD 7 ноября 2021, 18:27

    Че там?рели песни в раздевалке?)))

    0
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    Рейтинг: +5954

    ySS 7 ноября 2021, 18:25

    Хороший матч Ростова и слабый тайм Рубина.
    С победой, земляки!

    3
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    Рейтинг: +5954

    ySS 7 ноября 2021, 18:17

    Вот так привоз привел к разгрому)

    2
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    Рейтинг: +67942

    portero 7 ноября 2021, 18:16

    Ну прорвало Ростов!!!

    3
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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 7 ноября 2021, 18:16

    Размотали в хлам

    3
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    Рейтинг: +733

    xrrrx 7 ноября 2021, 18:06

    а че Рубин так жарят то?

    0
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    Рейтинг: +469

    BoaSnake > xrrrx 7 ноября 2021, 18:19

    чтобы потроллить экспертов, стерших языки, вылизывая команду Слуцкого.

    1
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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 7 ноября 2021, 17:58

    Что-то как-то лучший тренер всея страны разочаровывает, не тянет

    1
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