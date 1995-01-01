Селихов, Кофрие, Игнатов – в основе «Спартака» на дерби с «Локомотивом»; Ненахов, Смолов, Керк выйдут у гостей

По-моему, Гильерме зря сейчас заехал коленом в позвоночник Соболеву! Это ведь - не вратарская?! Но это, слава Богу, не Зенит, карточки давать не надо...
Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Рассказов, Умяров, Ломовицкий, Мельников, Бакаев, Ларссон.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.
- Игра пройдет на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.