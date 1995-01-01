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    Селихов, Кофрие, Игнатов – в основе «Спартака» на дерби с «Локомотивом»; Ненахов, Смолов, Керк выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

    «Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Рассказов, Умяров, Ломовицкий, Мельников, Бакаев, Ларссон.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано.

    Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12183

      житель СПб 20 минут назад

      По-моему, Гильерме зря сейчас заехал коленом в позвоночник Соболеву! Это ведь - не вратарская?! Но это, слава Богу, не Зенит, карточки давать не надо...

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      Рейтинг: +12183

      житель СПб 23 минуты назад

      Капитаны московских команд, два российских парня - Джикия и Гильерме, поприветствовали друг друга!

      0
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      Рейтинг: +4203

      алдан2014 34 минуты назад

      Парни,где посмотреть можно?

      0
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      Рейтинг: +12183

      житель СПб > алдан2014 24 минуты назад

      Телевизор!! (Есть такая штука...) Матч-ТВ.

      2
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      Рейтинг: +4774

      Виталий Орехов > житель СПб 5 минут назад

      +100 500!!! :)

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      Рейтинг: +30

      Espn21 38 минут назад

      А Зобнин опать привезёт, от матча к матчу говорим не ставте его так нет опать настроение портится только при виде его фамилии в составе,надеюсь не будет только номер на поле отбывать.

      0
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      Рейтинг: +4203

      алдан2014 > Espn21 33 минуты назад

      Согласен, Умяров бы поспокойнее играет

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      Рейтинг: +17394

      derrik2000 48 минут назад

      Посмотрел на запасных Спартака.
      Кроме Бакаева и выпускать-то некого... (((

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      Рейтинг: +171

      SpartakMoskwa 54 минуты назад

      Только Локо только победа!!!!!!!

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      Рейтинг: +5488

      sochi-2013 1 час назад

      Поболеем за Спартак.

      2
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      Рейтинг: +2529

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Верим в нашу команду! Локомотив вперед! Состав вполне боевой. Смущает только странный кжф на Спартак и что нежданные результаты сегодня уже норма

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