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  • Селихов, Кофрие, Игнатов – в основе «Спартака» на дерби с «Локомотивом»; Ненахов, Смолов, Керк выйдут у гостей

Селихов, Кофрие, Игнатов – в основе «Спартака» на дерби с «Локомотивом»; Ненахов, Смолов, Керк выйдут у гостей

7 ноября 2021, 17:57
16

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Рассказов, Умяров, Ломовицкий, Мельников, Бакаев, Ларссон.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано.

Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Спартак Локомотив Селихов Александр Баринов Дмитрий Ненахов Максим Кофрие Максимилиано Игнатов Михаил
Комментарии (16)
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Красногорск_Фан
1636297328
Верим в нашу команду! Локомотив вперед! Состав вполне боевой. Смущает только странный кжф на Спартак и что нежданные результаты сегодня уже норма
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sochi-2013
1636298389
Поболеем за Спартак.
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SpartakMoskwa
1636299113
Только Локо только победа!!!!!!!
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житель СПб
1636301001
Капитаны московских команд, два российских парня - Джикия и Гильерме, поприветствовали друг друга!
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житель СПб
1636301175
По-моему, Гильерме зря сейчас заехал коленом в позвоночник Соболеву! Это ведь - не вратарская?! Но это, слава Богу, не Зенит, карточки давать не надо...
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Дедуктор
1636304270
Соболь своими действиями уже вызывает только нервный смех. И чего это его так разнесло? Не анаболиками ли мужик увлекается? Типичный габитус. Анаболикус. Но - зачем?
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SpartakMoskwa
1636304371
Соболев просто без комментариев
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Дедуктор
1636304422
Гильерме правильно коленом вперед пошел. Помнится, так Бартез Зубастика сломал психологически. Тот вообще из матча выпал, шугался, от мяча шарахался.
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SpartakMoskwa
1636304446
Соболев напоминает легендарного форварда Локомотива Петра Шкулетича!!!2 метра безобразия
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Дедуктор
1636304624
Немец как то уж очень быстро проводников выстроил. Очень плотно и очень шустро играют. Опережают хрюканов практически в каждом действии.
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