Селихов, Кофрие, Игнатов – в основе «Спартака» на дерби с «Локомотивом»; Ненахов, Смолов, Керк выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Рассказов, Умяров, Ломовицкий, Мельников, Бакаев, Ларссон.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано.

Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.