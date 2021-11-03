Лига чемпионов. Гол Роналду в концовке спас «МЮ» от поражения в матче с «Аталантой»

«Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб дважды уступал в счете по ходу матча. Нападающий Криштиану Роналду забил в компенсированное время обоих таймов.

Роналду забил 138-й и 139-й голы в Лиге чемпионов, обновив рекорд. Португалец забил в каждом из четырех матчей за «МЮ» в этой ЛЧ.

«МЮ» остался на первом месте в группе F. «Аталанта» – третья.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

Аталанта (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Иличич, 12; 1:1 – Роналду, 45+1; 2:1 – Сапата, 56; 2:2 – Роналду, 90+1.

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