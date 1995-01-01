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    Лига чемпионов. Гол Роналду в концовке спас «МЮ» от поражения в матче с «Аталантой»

    «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Английский клуб дважды уступал в счете по ходу матча. Нападающий Криштиану Роналду забил в компенсированное время обоих таймов.

    Роналду забил 138-й и 139-й голы в Лиге чемпионов, обновив рекорд. Португалец забил в каждом из четырех матчей за «МЮ» в этой ЛЧ.

    «МЮ» остался на первом месте в группе F. «Аталанта» – третья.

    Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

    Аталанта (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Иличич, 12; 1:1 – Роналду, 45+1; 2:1 – Сапата, 56; 2:2 – Роналду, 90+1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11970

      житель СПб 4 минуты назад

      Браво, Криштиану!

      2
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      Рейтинг: +433

      nelez 7 минут назад

      Роналду забил 139-й гол в ЛЧ.
      Левандовски сделал хет-трик и забил свой 8-ой гол.
      ЗМ месси

      2
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      Рейтинг: +3706

      FENIX-SL > nelez 5 минут назад

      правильно!
      он как никак забил уже за псж три говняных мяча!
      невероятное достижение!

      0
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      Рейтинг: +3706

      FENIX-SL 11 минут назад

      помню как фанаты Реала говорили мол не надо его возвращения!
      пффффф
      сосунки все те, кто его хейтят или не верят в него
      36 лет мужику
      забивает во всех турнирах где участвует пачки мячей
      вот кто делает результат!

      1
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      Рейтинг: +68

      Abu Yusuf > FENIX-SL 6 минут назад

      Не хотели возвращения не потому, что думали, что он не будет забивать, а потому, что уже надо открывать новую страницу и с молодыми игроками

      0
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      Рейтинг: +3706

      FENIX-SL > Abu Yusuf 4 минуты назад

      учитывая что азара брали ТИПО на замену Криштиану..можно было бы и вернуть
      одни футболки эти 15 лямов окупили бы

      0
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      Рейтинг: +3706

      FENIX-SL > Abu Yusuf 3 минуты назад

      в МЮ все же в ЛЧ ничего не получится
      а вот в Реале он мог бы минимум до полуфинала дойти

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      Рейтинг: +2407

      Красногорск_Фан 12 минут назад

      Точнее два гола. Роналду велик. СуперПав грустить . миранчук в запасе. в общем все как обычно.

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      Рейтинг: +3706

      FENIX-SL > Красногорск_Фан 10 минут назад

      щас он скажет что опять с пенальти и в пустые забил
      ему просто нравится российский "футбол"

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      Рейтинг: +13989

      KLIM777 13 минут назад

      Роналду просто футбольный Бог! В какой уже раз спасает матч говняного мю.

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      Рейтинг: +14814

      Garrincha58 > KLIM777 2 минуты назад

      спасает тренеришку Сульшика

      0
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      Рейтинг: +373

      Октавиус 14 минут назад

      Что интересно, Сульшеру даже проставляться перед Роналду после каждого матча не надо, ведь этот гениальный безумец не пьёт)

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