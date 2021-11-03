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  • Лига чемпионов. Гол Роналду в концовке спас «МЮ» от поражения в матче с «Аталантой»

Лига чемпионов. Гол Роналду в концовке спас «МЮ» от поражения в матче с «Аталантой»

3 ноября 2021, 00:56
13

«Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб дважды уступал в счете по ходу матча. Нападающий Криштиану Роналду забил в компенсированное время обоих таймов.

Роналду забил 138-й и 139-й голы в Лиге чемпионов, обновив рекорд. Португалец забил в каждом из четырех матчей за «МЮ» в этой ЛЧ.

«МЮ» остался на первом месте в группе F. «Аталанта» – третья.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

Аталанта (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Иличич, 12; 1:1 – Роналду, 45+1; 2:1 – Сапата, 56; 2:2 – Роналду, 90+1.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Аталанта
Комментарии (13)
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Октавиус
1635890349
Что интересно, Сульшеру даже проставляться перед Роналду после каждого матча не надо, ведь этот гениальный безумец не пьёт)
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Красногорск_Фан
1635890492
Точнее два гола. Роналду велик. СуперПав грустить . миранчук в запасе. в общем все как обычно.
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nelez
1635890792
Роналду забил 139-й гол в ЛЧ. Левандовски сделал хет-трик и забил свой 8-ой гол. ЗМ месси
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житель СПб
1635890987
Браво, Криштиану!
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Plyash
1635891746
Рони,ждём тебя на ЧМ-26.
Ответить
Fusballer
1635893238
И кто там говорил, что Рон сдулся?
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KOLBIS
1635894778
Блин воистину творец...
Ответить
Oldtrafford83
1635916014
Снова Рон спас Оле от отставки, думаю везение в матче с голубятней закончится если снова будет играть Мага, хорошо хоть Ходьба на дискве!!!
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Дедуктор
1635916236
Есть смутное подозрение. Что Рон решил сравняться с величайшим из гномов. По количеству золотых круглых.
Ответить
zigbert
1635946658
Вот уж действительно МЮ угадал с его приобретением.
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