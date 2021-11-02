Азмун, Мостовой и Клаудиньо – в старте «Зенита» на матч с «Ювентусом». Дзюба и Малком – в запасе

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ювентуса» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Ювентус»: Щесны, Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Данило, Маккенни, Локателли, Кьеза, Бернардески, Дибала, Мората.
«Зенит»: Крицюк, Караваев, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.
Запасные: Кержаков, Бязров, Хотулев, Круговой, Кравцов, Ерохин, Малком, Кузнецов, Дзюба.
- Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- В 3-м туре «Ювентус» обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.
Источник: сайт УЕФА