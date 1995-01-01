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    Азмун, Мостовой и Клаудиньо – в старте «Зенита» на матч с «Ювентусом». Дзюба и Малком – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ювентуса» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Ювентус»: Щесны, Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Данило, Маккенни, Локателли, Кьеза, Бернардески, Дибала, Мората.

    «Зенит»: Крицюк, Караваев, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.

    Запасные: Кержаков, Бязров, Хотулев, Круговой, Кравцов, Ерохин, Малком, Кузнецов, Дзюба.

    • Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • В 3-м туре «Ювентус» обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8691

      Fusballer 34 минуты назад

      Дзюбы и Малкома нет - это хорошо. Без них Зенит играет гораздо лучше.

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      Рейтинг: +541

      Вонючая бомжарня 49 минут назад

      БомжЫ могут забашлять, чтобы их сильно сегодня не били

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11128

      NewLife 54 минуты назад

      Подумаешь, половина сборной чемпа Европы, а у синита тоже сплошные сборные: Ирана, Хорватии, Бразилии, Колумбии. То есть получается, что старуха играет практически со сборной мира))

      0
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      Рейтинг: +67972

      insider_retro 1 час назад

      Кто бы что не говорил, но победа питерцев в Турине была бы роскошной и запоминающейся! Может Вендел и Клаудиньо сделают это?!..

      1
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      Рейтинг: +3427

      Питерский князь > insider_retro 59 минут назад

      Второе пришествие Хреста?

      1
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      Рейтинг: +8321

      САДЫЧОК 1 час назад

      В основе должны быть Малком и Ерохин ...А , так в целом очень не плохо...

      0
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      Рейтинг: +3475

      tarasofka 1 час назад

      клаудиньо снова будет накручивать их защиту, как детей. лишь бы на этот раз был результат.

      2
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      Рейтинг: +41

      Бомж Болотный > tarasofka 1 час назад

      у меня больше надежды на Дзюбиньо , а в целом победа будет , скорее всего 2:1, ибо команды примерно равные на данный момент , но у туринцев большой запас очков для выхода , а у наших практически последний шанс , так что умирать будут однозначно

      1
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      Рейтинг: +3475

      tarasofka > Бомж Болотный 55 минут назад

      в прошлом матче он провёл на поле 60 минут. результат - ноль. а когда он на лавке, получаются эпичные результаты, хряки и сдсв не дадут соврать. зенит уже научился играть без дзюбы, по сути. посмотрим, как это работает с топовым клубом.

      1
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      Рейтинг: +10

      Demgel 1 час назад

      Зенит ты дурак, Юве дохлый но будь пацаном принеси очки в кофф пора уже....

      0
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      Рейтинг: +192

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      Нужна победа!

      2
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      Рейтинг: +1615

      Enter2006 1 час назад

      Зениту удачи!

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