40-летний Ибрагимович хочет продлить контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не собирается завершать карьеру по окончании сезона-2021/22.

По информации Calciomercato, у 40-летнего футболиста есть желание продлить контракт с итальянским клубом еще на год.

Цель форварда – принять участие в ЧМ-2022 в составе сборной Швеции.