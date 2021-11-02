40-летний Ибрагимович хочет продлить контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не собирается завершать карьеру по окончании сезона-2021/22.
По информации Calciomercato, у 40-летнего футболиста есть желание продлить контракт с итальянским клубом еще на год.
Цель форварда – принять участие в ЧМ-2022 в составе сборной Швеции.
- Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2022 года.
- В текущем сезоне Ибрагимович забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
- «Милан» набрал 31 очко в 11 турах Серии А и делит лидерство в таблице с «Наполи».
Источник: Calciomercato