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    40-летний Ибрагимович хочет продлить контракт с «Миланом»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не собирается завершать карьеру по окончании сезона-2021/22.

    По информации Calciomercato, у 40-летнего футболиста есть желание продлить контракт с итальянским клубом еще на год.

    Цель форварда – принять участие в ЧМ-2022 в составе сборной Швеции.

    • Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2022 года.
    • В текущем сезоне Ибрагимович забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
    • «Милан» набрал 31 очко в 11 турах Серии А и делит лидерство в таблице с «Наполи».

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3003

      R_a_i_n 20 минут назад

      Кто-то в 40 лет с топ клубами контракты продлевает, а кто-то в 30 не готов в сборной играть...

      1
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      Рейтинг: +9101

      playsh 34 минуты назад

      Удачи тебе,дружище Златан, в твоих помыслах и зачинаниях.Пусть всё сбудется,ты заслужил.

      1
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      Рейтинг: +21603

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      После того, как Ибра поддержал заднеприводного, что-то не хочется о нём ни говорить, ни слышыть.

      0
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