Лантратов – о первом вызове в сборную: «Это аванс со стороны тренерского штаба»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал вызов в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Рад вызову в сборную России. Не сказал бы, что меня переполняют эмоции, но это безусловно радостное событие. В свою очередь хочу поблагодарить партнеров по «Химкам», которые надежно действуют и помогают защищать ворота.

Понимаю, что этот вызов – аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Впереди ещe очень много работы. Буду стараться, чтобы оправдать это доверие», – сказал Лантратов.

Вратарь «Химок» впервые вызван в сборную России.

11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.

Через три дня команда Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде.

Сергеев, Хайкин, Смолов и Захарян – в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи