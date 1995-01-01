Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Лантратов – о первом вызове в сборную: «Это аванс со стороны тренерского штаба»

    Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал вызов в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Рад вызову в сборную России. Не сказал бы, что меня переполняют эмоции, но это безусловно радостное событие. В свою очередь хочу поблагодарить партнеров по «Химкам», которые надежно действуют и помогают защищать ворота.

    Понимаю, что этот вызов – аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Впереди ещe очень много работы. Буду стараться, чтобы оправдать это доверие», – сказал Лантратов.

    Сергеев, Хайкин, Смолов и Захарян – в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90732
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67962
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru