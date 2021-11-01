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  • Лантратов – о первом вызове в сборную: «Это аванс со стороны тренерского штаба»

Лантратов – о первом вызове в сборную: «Это аванс со стороны тренерского штаба»

1 ноября 2021, 18:56
2

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал вызов в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Рад вызову в сборную России. Не сказал бы, что меня переполняют эмоции, но это безусловно радостное событие. В свою очередь хочу поблагодарить партнеров по «Химкам», которые надежно действуют и помогают защищать ворота.

Понимаю, что этот вызов – аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Впереди ещe очень много работы. Буду стараться, чтобы оправдать это доверие», – сказал Лантратов.

Сергеев, Хайкин, Смолов и Захарян – в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Химки Лантратов Илья
Комментарии (2)
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Fusballer
1635786624
Очень большой аванс! Удачи Илье! Но основным голкипером вижу Сафонова всё-таки)) P. S. Многие возмущаются большим количеством игроков в целом и голкиперов в частности. Но! Здесь у многих игроков, пусть даже они и не смогут принять участие в матчах, появится возможность почувствовать атмосферу сборной и больших, решающих матчей изнутри. Это важно, на мой взгляд. Это большой опыт и потенциальный шаг вперёд.
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Красногорск_Фан
1635787080
В начале года обсуждали с химчанами что это когда нибудь должно случиться . поздравляю !
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