Бывший пресс-атташе сборной России Владимиров: «В 2019 году команда летела, была на ходу, а ковид ее затормозил. Это как поезд, который остановился»

Игорь Владимиров, бывший пресс-атташе сборной России, в интервью «Голу» раскрыл, как коронавирус повлиял на команду. Из-за пандемии, по мнению Владимирова, россияне потеряли ход.

«Ковид нам не помог, и все наложилось: не закончился один турнир, как начался отбор к другому. Весь 2019 год мы буквально летели по отборочному циклу на базе домашнего чемпионата мира. Все отборочные матчи выиграли, уступили дважды только бельгийцам. Команда была на ходу, а ковид ее затормозил. Это как поезд, который остановился. Тогда мы десять месяцев вообще не собирались», – сказал Владимиров.

В течение 2019 года сборная России успешно прошла отбор к Евро-2020, но весной 2020 года турнир перенесли на 2021 год.

Владимиров работал в сборной с 2015 по 2021 год.

Сейчас должность пресс-атташе сборной России занимает Самвел Авакян.

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