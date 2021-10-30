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    Бывший пресс-атташе сборной России Владимиров: «В 2019 году команда летела, была на ходу, а ковид ее затормозил. Это как поезд, который остановился»

    Игорь Владимиров, бывший пресс-атташе сборной России, в интервью «Голу» раскрыл, как коронавирус повлиял на команду. Из-за пандемии, по мнению Владимирова, россияне потеряли ход.

    «Ковид нам не помог, и все наложилось: не закончился один турнир, как начался отбор к другому. Весь 2019 год мы буквально летели по отборочному циклу на базе домашнего чемпионата мира. Все отборочные матчи выиграли, уступили дважды только бельгийцам. Команда была на ходу, а ковид ее затормозил. Это как поезд, который остановился. Тогда мы десять месяцев вообще не собирались», – сказал Владимиров.

    • В течение 2019 года сборная России успешно прошла отбор к Евро-2020, но весной 2020 года турнир перенесли на 2021 год.
    • Владимиров работал в сборной с 2015 по 2021 год.
    • Сейчас должность пресс-атташе сборной России занимает Самвел Авакян.

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    Источник: «Гол»

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    30.10.2021 22:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9047

      playsh 1 час назад

      Похоже,этот бывший пресс-атташе свихнулся,пока работал рядом с чабаном.Ау?
      Сходи к врачу-похментологу,он поможет.

      1
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      Рейтинг: +328

      Forvard47 1 час назад

      ага только благодаря усатому х*ю и его собаченке по имени шлюба мы можем упустить первое место в отборе на чм...
      из за поражения гребанным словакам

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9047

      playsh > Forvard47 58 минут назад

      ...собачёнка не умеет забивать таким,как Словакия.А усатый научить не может.Вот если бы Сан-Мария попалась,пьяная и связанная...тогда да!!!

      1
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      Рейтинг: +2757

      Derzkiy1 2 часа назад

      При усатом команда не играла никогда, бред чистый воды

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