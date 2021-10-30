Бывший пресс-атташе сборной России Владимиров: «В 2019 году команда летела, была на ходу, а ковид ее затормозил. Это как поезд, который остановился»

Похоже,этот бывший пресс-атташе свихнулся,пока работал рядом с чабаном.Ау?
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Игорь Владимиров, бывший пресс-атташе сборной России, в интервью «Голу» раскрыл, как коронавирус повлиял на команду. Из-за пандемии, по мнению Владимирова, россияне потеряли ход.
«Ковид нам не помог, и все наложилось: не закончился один турнир, как начался отбор к другому. Весь 2019 год мы буквально летели по отборочному циклу на базе домашнего чемпионата мира. Все отборочные матчи выиграли, уступили дважды только бельгийцам. Команда была на ходу, а ковид ее затормозил. Это как поезд, который остановился. Тогда мы десять месяцев вообще не собирались», – сказал Владимиров.
- В течение 2019 года сборная России успешно прошла отбор к Евро-2020, но весной 2020 года турнир перенесли на 2021 год.
- Владимиров работал в сборной с 2015 по 2021 год.
- Сейчас должность пресс-атташе сборной России занимает Самвел Авакян.
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