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    • Экс-тренер «Зенита»: «Станкович приехал в «Спартак» за деньгами»

    Экс-тренер «Зенита»: «Станкович приехал в «Спартак» за деньгами»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Деян Станкович согласился возглавить «Спартак» из-за высокой зарплаты.

    • Москвичи одержали 5 побед подряд в чемпионате.
    • Они поднялись на 3-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

    «Кого я могу порекомендовать «Спартаку» на пост спортивного директора? Никакой квалифицированный европейский специалист не поедет в Россию в период изоляции.

    Тот же Деян Станкович приехал в вашу страну за деньгами, результат его волнует в меньшей степени», – заявил Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.12.2024 23:35
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    Комментарии (26)
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    almanev
    1733287529
    А Петржела себя считает квалифицированным и дававшим результат?)
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    Дубина
    1733288186
    А ты в помойке ради чего работал валенок?
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1733289409
    А ты работал бесплатно?
    Ответить
    Oldtrafford83
    1733290065
    Когда уже это старое чучело успокоится, какой то старый Мостовой)
    Ответить
    docndoc
    1733290882
    А Семак, значит, за еду работает..)))
    Ответить
    ilich55
    1733291423
    Власта, ты открыл Америку? Все едут за деньгами, а не за запахом тайги. Главное, что Станкович оказался мужиком и не повёлся на гейроповскую пропаганду.
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    Каратель помойников
    1733293343
    Какой же алчный Станкович,поражаешься просто,не то что благородный Петржела,проникся болотным духом и пахал за идею..а откуда деньги брал на казино?- да подрабатывал после работы,бутылки собирал,грузчиком на товарной станции ...
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    Лицом_на_клаве
    1733294295
    Не согласен с Властимилом. В спартак встают в очередь все кому не лень, зная, что там бездонное бабло.
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    ...уефан
    1733296414
    ...позвони Станковичу и скажи ему это сам! Нам нахер не нужны эти писарчуковские озвучки твоего желчного бреда...
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    Интерес
    1733300696
    ПЕтржела в Питер ехал за туманом,за деньгами и за вонью казино.
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