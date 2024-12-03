Экс-тренер «Зенита»: «Станкович приехал в «Спартак» за деньгами»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Деян Станкович согласился возглавить «Спартак» из-за высокой зарплаты.

Москвичи одержали 5 побед подряд в чемпионате.

Они поднялись на 3-е место в таблице лиги.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

«Кого я могу порекомендовать «Спартаку» на пост спортивного директора? Никакой квалифицированный европейский специалист не поедет в Россию в период изоляции.

Тот же Деян Станкович приехал в вашу страну за деньгами, результат его волнует в меньшей степени», – заявил Петржела.