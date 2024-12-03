Губерниев предостерег «Спартак» от продажи игрока: «Иначе будете бороться за выживание»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал совет «Спартаку».

По его мнению, клубу нужно любой ценой сохранить зимой нападающего Манфреда Угальде.

«Если «Спартак» продаст Угальде, то вместо борьбы за чемпионство будет по традиции бороться за выживание.

Команда только расцвела, и люди уже прикидывают шансы не только в борьбе за медали, но и за чемпионство.

«Спартак» должен быть сильным. Я всегда про это говорю. Мы все критикуем «Спартак», потому что мы его любим без памяти.

Конечно, нужно иметь сбалансированный состав, чтобы бороться за чемпионство. И Угальде, без сомнения, самый твeрдый член основного состава «Спартака», – сказал Губерниев.