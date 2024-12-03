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    • Губерниев предостерег «Спартак» от продажи игрока: «Иначе будете бороться за выживание»

    Губерниев предостерег «Спартак» от продажи игрока: «Иначе будете бороться за выживание»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал совет «Спартаку».

    По его мнению, клубу нужно любой ценой сохранить зимой нападающего Манфреда Угальде.

    «Если «Спартак» продаст Угальде, то вместо борьбы за чемпионство будет по традиции бороться за выживание.

    Команда только расцвела, и люди уже прикидывают шансы не только в борьбе за медали, но и за чемпионство.

    «Спартак» должен быть сильным. Я всегда про это говорю. Мы все критикуем «Спартак», потому что мы его любим без памяти.

    Конечно, нужно иметь сбалансированный состав, чтобы бороться за чемпионство. И Угальде, без сомнения, самый твeрдый член основного состава «Спартака», – сказал Губерниев.

    • В этом сезоне Угальде забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
    • У него контракт со «Спартаком» до 2028 года.
    • Команда одержала 5 побед подряд в РПЛ и поднялась на 3-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

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    Источник: Metaratings

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    03.12.2024 22:10
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    Комментарии (18)
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    рылы
    1733253675
    пц, какой ценный совет. хряки типа сами не догадаются.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1733255367
    Твердый член угальда) специалист по сговору с вратарями других клубов) а че, с пятнышки дурных денег можно и отстегнуть вратаришкам
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    Кривая да нелёгкая
    1733255985
    У спама целый судейский корпус в кармане! Лукойл рулит
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    slavа0508
    1733256093
    Крышняк что ли съехал . да не боролись за золото . но уж за выживание так же не боролись ..
    Ответить
    FWSPM
    1733256952
    Капитан очевидность
    Ответить
    Cleaner
    1733257841
    Дадут Спартаку сумму откупных, прописанную в КОНТРАКТЕ и поедет Угальде в новый клуб...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1733257941
    На данный момент Спартаку нельзя ни в коем случае продавать Баркаса, остальных можно всех, без исключения. ***
    Ответить
    aaaaahhhh
    1733259332
    без Губеня не разберутся....
    Ответить
    VVM1964
    1733268680
    Что он плетет - когда это мы боролись за выживание ??? !!! ((( Угальде конечно продавать нельзя, но херню тоже нести не надо !!!
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    SLADE2019
    1733301834
    А что за Угальде очередь выстроилась? За него, насколько я знаю отступные в 30 лямов прописаны, а он их никак не стоит. Спартак обезопасил себя насчет него.
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