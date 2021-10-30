Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова. Он болел за команду с 1936 года

    «Спартак» отреагировал на смерть диктора советского телевидения Игоря Кириллова. Он был болельщиком московского клуба.

    «В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов. Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года.

    Выражаем соболезнования родным и близким», – написал «Спартак».

    • Кириллов был народным артистом СССР.
    • Он был диктором Центрального телевидения с 1957 по 1991 год.
    • Также Кириллов снимался в кино.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2021 22:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11876

      житель СПб 1 час назад

      очень уважаемый человек... Но глупости писать не нужно! В 1936 году он только родился, и с рождения болеть за Спартак не мог.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90673
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru