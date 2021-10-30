«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова. Он болел за команду с 1936 года

«Спартак» отреагировал на смерть диктора советского телевидения Игоря Кириллова. Он был болельщиком московского клуба.
«В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов. Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года.
Выражаем соболезнования родным и близким», – написал «Спартак».
- Кириллов был народным артистом СССР.
- Он был диктором Центрального телевидения с 1957 по 1991 год.
- Также Кириллов снимался в кино.
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Источник: твиттер «Спартака»