«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова. Он болел за команду с 1936 года

очень уважаемый человек... Но глупости писать не нужно! В 1936 году он только родился, и с рождения болеть за Спартак не мог.
«Спартак» отреагировал на смерть диктора советского телевидения Игоря Кириллова. Он был болельщиком московского клуба.
«В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов. Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года.
Выражаем соболезнования родным и близким», – написал «Спартак».
- Кириллов был народным артистом СССР.
- Он был диктором Центрального телевидения с 1957 по 1991 год.
- Также Кириллов снимался в кино.
В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов.Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года.Выражаем соболезнования родным и близким. pic.twitter.com/TXX0GDQa87— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2021