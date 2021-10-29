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  • Дзюба – после рекорда: «В трудную минуту, когда все отвернулись, меня поддержал только Миллер. Огромное спасибо ему»

Дзюба – после рекорда: «В трудную минуту, когда все отвернулись, меня поддержал только Миллер. Огромное спасибо ему»

29 октября 2021, 23:42
61

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой рекорд по голам в чемпионате России (144). Он опередил Олега Веретенникова, у которого 143 мяча.

– Сегодня у вас еще одно достижение – 102 мяча в составе «Зенита». Теперь вы второй бомбардир в истории клуба – впереди только Александр Кержаков.

– Он практически недосягаемый – у него было намного больше игр, он огромная легенда, и я с большим уважением отношусь к Саше, потому что он очень много забил и сделал для «Зенита». Эту историю нельзя забывать.

Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня. Это не пустые слова, я не люблю разбрасываться такими вещами. Алексею Борисовичу Миллеру огромное спасибо, он действительно меня поддержал и был единственным, кто сказал про меня «Мы берем его». Думаю, что по прошествии времени он понимает, что не прогадал.

Я всеми силами всего себя отдаю «Зениту», я полюбил город, полюбил команду. Я уже столько лет здесь, забил 102 мяча, и обойти многих легенд – дорогого стоит. Я уже сыграл 227 матчей, 250 – это уже легенда. Большое спасибо зрителям, они очень поддерживают меня и действительно любят. Все приходит и уходит, главное оставаться человеком.

  • Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.
  • Также он играл за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал».
  • Дзюба отличился 144 раза в 375 матчах.

Черчесов: «Рад, что я тоже приложил руку к рекорду Дзюбы. Раньше он был охотником, теперь охотятся за ним»

Семин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (61)
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NewLife
1635542100
Типичный для зюбы поток бла-бла и лизания начальству.
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mikatv
1635542626
Сделал и правда много. Плевать на лузеров, которые здесь упражняются в остроумии. Пусть они стирают пальцы о клаву, исходя на дерьмо от зависти, а ты забивай.
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KPCC-SPB
1635543026
так вот кому предназначался тот памятный видос!
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_Marqella_
1635543753
Не очень однозначно отношусь к Артёму,но то что он сделал,дорогого стоит...Давайте его уважать как профессионала, который своими голами доказал,что он один из лучших...цифры об этом говорят...))
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Storm13
1635545589
Миллер и ему подобные, враги трудового народа России! Нашел кем прикрыться, дешёвая ты подстилка и рукоблуд. Понимаю, что не в тему, но при всяком упоминании фамилий господ олигархов - капиталистов, молчать не имею права. В современной буржуазной России, где богатеет кучка подлецов, мерзавцев и негодяев, а в это время рабочий человек влачит жалкое существование, упоминание своих господ этим холуём, вызывает к этому жополизу отвращение. Пора сбросить этих тварей с их трона, уничтожить их власть в России, а порочное и лживое государство плутократов разрушить. Накануне дня Великой Октябрьской социалистической революции, считайте данный комментарий призывом к необходимости свержения власти капиталистов в России, разумеется при этом должны произойти революционные предпосылки и события, являющиеся необходимым условием революционной ситуации к самой революции. Иного пути изменить это насквозь прогнившее российское общество, в котором в том числе существует и процветает сайт бомбардир.ру печатая всякую скандальную новость ради рейтинга и прибыли, помешанное на деньгах, прибылях и сверхприбылях, за счёт эксплуатации, гнёта, издевательств, грабежа, воровства, спекуляции, купли - продажи, предательства человека человеком, мирными способами и методами не выйдет.
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yaran56
1635559986
Он не только рукоблуд, а ещё и лизун.
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Zenit_Zenit
1635562182
Артем, преданные клубу болелы тебя поддерживали и будут поддерживать всегда. Ты - великий игрок!
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Дедуктор
1635567328
Уважают Артема настоящие преданные болельщики Зенита, говорите? Согласен. Но я к таковым не отношусь. Но уважаю Дзюбу. Совсем по другому поводу. Боец!!! Всегда стремится только к победе. Победа для него = приоритет. Потому у него, в отличие от большинства других бомбардиров, очень много ассистов. Можете вы представить чтобы, к примеру, Роналду в ущерб собственной результативности искал вариант отдать голевой пас партнеру? Во всех матчах, даже безнадежно проигранных, Дзюба всегда проявлял спортивную духовитость. Помнится, хрюканы разгромно проиграли ЦСКА 1:5. Догадайтесь, кто при счете 0:5 забил единственный гол хрюканов. 1/4 финала на ЧМ это тоже в огромной степени заслуга Дзюбы. Иной раз подумаешь: такой боевой спортивный характер Дзюбы да, скажем, - "ленивому поросенку" Павлюченке! Это был бы нап уровня Ибрагимовича. Но ... Не каждому дано иметь такой бойцовский дух.
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Play
1635572273
Понторез ср*ный. Очень обидно, что через 10-20 лет, болельщики, которые не застали игру Дзюбы, реально будут считать его великим бомбардиром, отталкиваясь только от цифр. Веретенников забил бОльшую часть своих голов играя в провинциальном Роторе, и помогал ему забивать Валерий Есипов, а не купленные за десятки миллионов бразильцы.
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Ивантеевец
1635577169
Дзюба по всем повадкам собака, кроме верности. Когда от бедняжки все отвернулись... А когда Карпин тебе руку протянул для возвращения в сборную, а ты его на куй послал это как? А теперь еще и всех болельщиков послал отписавшись от сборной. Что там в конце тявкнул: "Главное оставаться человеком". Это про кого угодно, только не про задрота Артемку. Говном был, говном и останешься.
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