Дзюба – после рекорда: «В трудную минуту, когда все отвернулись, меня поддержал только Миллер. Огромное спасибо ему»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой рекорд по голам в чемпионате России (144). Он опередил Олега Веретенникова, у которого 143 мяча.

– Сегодня у вас еще одно достижение – 102 мяча в составе «Зенита». Теперь вы второй бомбардир в истории клуба – впереди только Александр Кержаков.

– Он практически недосягаемый – у него было намного больше игр, он огромная легенда, и я с большим уважением отношусь к Саше, потому что он очень много забил и сделал для «Зенита». Эту историю нельзя забывать.

Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня. Это не пустые слова, я не люблю разбрасываться такими вещами. Алексею Борисовичу Миллеру огромное спасибо, он действительно меня поддержал и был единственным, кто сказал про меня «Мы берем его». Думаю, что по прошествии времени он понимает, что не прогадал.

Я всеми силами всего себя отдаю «Зениту», я полюбил город, полюбил команду. Я уже столько лет здесь, забил 102 мяча, и обойти многих легенд – дорогого стоит. Я уже сыграл 227 матчей, 250 – это уже легенда. Большое спасибо зрителям, они очень поддерживают меня и действительно любят. Все приходит и уходит, главное оставаться человеком.

Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.

Также он играл за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал».

Дзюба отличился 144 раза в 375 матчах.

Черчесов: «Рад, что я тоже приложил руку к рекорду Дзюбы. Раньше он был охотником, теперь охотятся за ним»

Семин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим»