Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Дзюба – после рекорда: «В трудную минуту, когда все отвернулись, меня поддержал только Миллер. Огромное спасибо ему»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой рекорд по голам в чемпионате России (144). Он опередил Олега Веретенникова, у которого 143 мяча.

    – Сегодня у вас еще одно достижение – 102 мяча в составе «Зенита». Теперь вы второй бомбардир в истории клуба – впереди только Александр Кержаков.

    – Он практически недосягаемый – у него было намного больше игр, он огромная легенда, и я с большим уважением отношусь к Саше, потому что он очень много забил и сделал для «Зенита». Эту историю нельзя забывать.

    Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня. Это не пустые слова, я не люблю разбрасываться такими вещами. Алексею Борисовичу Миллеру огромное спасибо, он действительно меня поддержал и был единственным, кто сказал про меня «Мы берем его». Думаю, что по прошествии времени он понимает, что не прогадал.

    Я всеми силами всего себя отдаю «Зениту», я полюбил город, полюбил команду. Я уже столько лет здесь, забил 102 мяча, и обойти многих легенд – дорогого стоит. Я уже сыграл 227 матчей, 250 – это уже легенда. Большое спасибо зрителям, они очень поддерживают меня и действительно любят. Все приходит и уходит, главное оставаться человеком.

    • Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • Также он играл за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал».
    • Дзюба отличился 144 раза в 375 матчах.

    Черчесов: «Рад, что я тоже приложил руку к рекорду Дзюбы. Раньше он был охотником, теперь охотятся за ним»

    Семин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2021 23:42
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10103

      Вомбат 9 минут назад

      Да, в той ситуации Миллер угадал. Связка Халком-Дзюба была для нашего футбола уникальная. Да и после Халка Артем очень много сделал для Зенита. Да и для сборной тоже, особенно на ЧМ. Это надо помнить и ценить. Да и вообще, в жизни надо уметь отделять зерна от плевел, а мух от котлет. Фанаты это делать не умеют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3096

      AZ 11 минут назад

      Чем? Денег накинул рукоблуду?
      Да и болельщики в Питере не любят его, судя по свисту...
      Да еще и от сборной отвернулся (отписался), это тоже поступок как девочки маленькой, у которой мяч отобрали...
      Вечно на жалость давит...
      Бесить начинает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4072

      Semenycch 17 минут назад

      Браво Артем, все по делу!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90646
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67919
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru