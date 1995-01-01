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    Шварц – о «Зените»: «Топ-клуб без слабых мест. Но «Динамо» тоже в хорошей форме»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Завтра нас ждет очень сложная игра. Мы в предвкушении этого соперничества. Понимаем, что игра будет против топ-команды, у которой нет слабых мест. Но мы тоже находимся в хорошей форме. Мы молодая команда и постараемся отдать все силы, чтобы показать свои лучшие качества завтра.

    Вы видели, что вчера команды из РПЛ столкнулись с серьезным сопротивлением команд из более низших лиг. Мы одержали сухую победу над «Оренбургом» и довольны тем, что идем дальше в кубке», – сказал Шварц.

    • «Зенит» и «Динамо» встретятся в Санкт-Петербурге завтра, 29 октября.
    • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
    • «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка, располагаясь на 2-й строчке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3651

      neim 1 минуту назад

      Шанс для Динамо включиться в борьбу за первое место. Для начала - хотя бы не проиграть в Питере. Хотя тренер в любом случае должен ставить задачу победить в любом матче.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1105

      GreyDM 8 минут назад

      надеюсь будет битва

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5643

      BarStep 1 час назад

      Всей страной пожелаем отличной команде Зенит убедительной победы!

      0
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      Рейтинг: +1310

      PNZ1985 1 час назад

      всей страной пожелаем нормальной команде в лице Динамо удачи!

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