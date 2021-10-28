Шварц – о «Зените»: «Топ-клуб без слабых мест. Но «Динамо» тоже в хорошей форме»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Завтра нас ждет очень сложная игра. Мы в предвкушении этого соперничества. Понимаем, что игра будет против топ-команды, у которой нет слабых мест. Но мы тоже находимся в хорошей форме. Мы молодая команда и постараемся отдать все силы, чтобы показать свои лучшие качества завтра.

Вы видели, что вчера команды из РПЛ столкнулись с серьезным сопротивлением команд из более низших лиг. Мы одержали сухую победу над «Оренбургом» и довольны тем, что идем дальше в кубке», – сказал Шварц.