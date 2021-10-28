Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шварц – о «Зените»: «Топ-клуб без слабых мест. Но «Динамо» тоже в хорошей форме»

Шварц – о «Зените»: «Топ-клуб без слабых мест. Но «Динамо» тоже в хорошей форме»

28 октября 2021, 14:26
7

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Завтра нас ждет очень сложная игра. Мы в предвкушении этого соперничества. Понимаем, что игра будет против топ-команды, у которой нет слабых мест. Но мы тоже находимся в хорошей форме. Мы молодая команда и постараемся отдать все силы, чтобы показать свои лучшие качества завтра.

Вы видели, что вчера команды из РПЛ столкнулись с серьезным сопротивлением команд из более низших лиг. Мы одержали сухую победу над «Оренбургом» и довольны тем, что идем дальше в кубке», – сказал Шварц.

  • «Зенит» и «Динамо» встретятся в Санкт-Петербурге завтра, 29 октября.
  • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
  • «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка, располагаясь на 2-й строчке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Шварц Сандро
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PNZ1985
1635422027
всей страной пожелаем нормальной команде в лице Динамо удачи!
Ответить
BarStep
1635425340
Всей страной пожелаем отличной команде Зенит убедительной победы!
Ответить
GreyDM
1635428671
надеюсь будет битва
Ответить
Sancho010365
1635430694
Ну что это испытание для молодёжи Динамо. Хочется, чтобы они выдержали и не рванули вперёд сразу. Пока настраиваюсь болеть за Динамо, они могут не устоять, но пусть хотя бы удача будет на их стороне, пусть нас порадуют.
Ответить
Plyash
1635432433
Шварц,не фантазируй.Где ты видишь в России топ-команду? Бегает по полю сборище из 11-ти балерин,остальные своей очереди ждут на скамейке во главе с клоуном Дзюбло.А так-то удачи Вам,Динамо.
Ответить
ab15488
1635438523
Обычные реверансы перед игрой. Слабых мест у Зенита хватает, как впрочем и у Динамо. Обе команды играющие, думаю скучно точно не будет
Ответить
Главные новости
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
3
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
3
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
2
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
2
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Все новости
Все новости
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
1
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
1
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
2
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
7
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
19
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
9
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+