Шварц – о матче с «Зенитом»: «Очень серьезный соперник. Будет топовая игра»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом».
— В следующем матче вам предстоит сыграть с «Зенитом». Что скажите об этой встрече?
— Сегодня мы не думали об игре, которая состоится в пятницу. Нам было важно полностью выложиться и добыть победу. Сейчас нужно правильно восстановиться, чтобы подойти в надлежащей форме к матчу против «Зенита».
Мы понимаем, что это будет топовая игра, и нам будет противостоять очень серьeзный соперник.
- «Зенит» и «Динамо» встретятся в Санкт-Петербурге в пятницу, 29 октября.
- Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
- «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка, располагаясь на 2-й строчке.
Источник: сайт «Динамо»