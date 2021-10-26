Шварц – о матче с «Зенитом»: «Очень серьезный соперник. Будет топовая игра»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

— В следующем матче вам предстоит сыграть с «Зенитом». Что скажите об этой встрече?

— Сегодня мы не думали об игре, которая состоится в пятницу. Нам было важно полностью выложиться и добыть победу. Сейчас нужно правильно восстановиться, чтобы подойти в надлежащей форме к матчу против «Зенита».

Мы понимаем, что это будет топовая игра, и нам будет противостоять очень серьeзный соперник.