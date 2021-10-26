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  • Шварц – о матче с «Зенитом»: «Очень серьезный соперник. Будет топовая игра»

Шварц – о матче с «Зенитом»: «Очень серьезный соперник. Будет топовая игра»

26 октября 2021, 22:48
23

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

— В следующем матче вам предстоит сыграть с «Зенитом». Что скажите об этой встрече?

— Сегодня мы не думали об игре, которая состоится в пятницу. Нам было важно полностью выложиться и добыть победу. Сейчас нужно правильно восстановиться, чтобы подойти в надлежащей форме к матчу против «Зенита».

Мы понимаем, что это будет топовая игра, и нам будет противостоять очень серьeзный соперник.

  • «Зенит» и «Динамо» встретятся в Санкт-Петербурге в пятницу, 29 октября.
  • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
  • «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка, располагаясь на 2-й строчке.

Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Шварц Сандро
Комментарии (23)
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paracetamol
1635282556
Шварц – о матче с «Зенитом»: нас вынесут в одни ворота, главное - не пропустить 8, неудобно перед Срамтяком!
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mamba9090909
1635308698
Динамо, на нынешний момент, посерьёзнее Спартака.
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ab15488
1635312648
Очень нравится путь развития, выбранный Динамо. Нравится работа Шварца. Единственное - Динамо играет очень жестко, много стыков, а у Зенита потом Ювентус.
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zenitforever2015
1635318405
Время выносить мусор.....
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ВЛАДИВОСТОК
1635322120
Хотелось бы топовой игры , но что то от прописных топовых матчей пока ничего хорошего ......Хочется яркого , огненного чемпионата России по футболу как это было во времена СССР особенно в 80-е годы где как никогда было много команд чемпионов
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Ганнибал Лектор
1635337568
Надеюсь, что гости приедут играть в футбол, а не ставить автобус в своей штрафной
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zigbert
1635339559
Динамо сейчас в лидирующей группе. Для них эта игра будет проверкой на прочность.
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Pani BIN
1635353904
Хотелось бы настоящего поединка. От Зенита знаем чего ждать, пусть Динамо покажет себя.
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Sancho010365
1635354570
И Динамо и Зенит радуют нас своей игрой. Будем болеть, Зениту хорошей подготовки до Ювентуса. Кроме них по моему в Европе никто ничего не покажут. Здоровья Малкому и Кузяеву пожелаем!
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GreyDM
1635401363
Русская молодёжь против "много-много диких обезьян" ...будет интересно.
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