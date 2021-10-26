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    Шварц – о матче с «Зенитом»: «Очень серьезный соперник. Будет топовая игра»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

    — В следующем матче вам предстоит сыграть с «Зенитом». Что скажите об этой встрече?

    — Сегодня мы не думали об игре, которая состоится в пятницу. Нам было важно полностью выложиться и добыть победу. Сейчас нужно правильно восстановиться, чтобы подойти в надлежащей форме к матчу против «Зенита».

    Мы понимаем, что это будет топовая игра, и нам будет противостоять очень серьeзный соперник.

    • «Зенит» и «Динамо» встретятся в Санкт-Петербурге в пятницу, 29 октября.
    • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
    • «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка, располагаясь на 2-й строчке.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    26.10.2021 22:48
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