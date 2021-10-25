Главные новости дня. «Зенит» забил семь голов «Спартаку», «Реал» победил «Барселону»

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РПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1, москвичи впервые в истории лиги пропустили семь голов

Дзюба повторил рекорд Веретенникова по числу голов в чемпионате России

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