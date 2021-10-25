Главные новости дня. «Зенит» забил семь голов «Спартаку», «Реал» победил «Барселону»

Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 и заработает 150 миллионов
РПЛ. «Уфа» и «Рубин» обменялись голами, казанцы не побеждают в гостях с июля
«РБ-Спорт»: Черевченко покидает «Химки». У клуба есть пять кандидатов на замену
Примера. «Барселона» проиграла «Реалу» 4-й раз подряд и осталась в таблице на 8-м месте
АПЛ. «Ливерпуль» в гостях забил пять безответных голов «Манчестер Юнайтед», у Салаха хет-трик
РПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1, москвичи впервые в истории лиги пропустили семь голов
Дзюба повторил рекорд Веретенникова по числу голов в чемпионате России
В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Витории
Азмун повторил рекорд чемпионата России по голам среди легионеров
1:7 от «Зенита» – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате