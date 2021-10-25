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  • Главные новости дня. «Зенит» забил семь голов «Спартаку», «Реал» победил «Барселону»

Главные новости дня. «Зенит» забил семь голов «Спартаку», «Реал» победил «Барселону»

25 октября 2021, 00:31
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (5)
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моэм
1635136695
Никогда не писал про Дзюбу , мало ли что болтают...для справки ; Дзюба - воспитанник Спартака с 8 лет , именно Спартак вырастил его и дал , говоря по советски "путёвку в жизнь" ... на этом фоне радость после гола в ворота РОДНОГО клуба с последующим целованием эмблемы Зенита , да ещё и в момент , когда , образно говоря уже лежачий Спартак бьют ногами в живот и по голове ....выглядит просто мерзко ...не хочу говорить всех слов характеризующих Дзюбу после этого , но вы меня и так поймёте , что бы хотел сказать по поводу этой сволочи нормальный русский человек.
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моэм
1635137808
Зенит -значит Газпром ... и что самое интересное , что ассоциация у людей идёт уже не с Питером , а именно с Газпромом , Сочи туда же , Нижний Новгород тоже Газпром и это уже ЗНАК ... т.е. не город откуда Минин и Пожарский подняли Русский Народ на последний бой за Великую Русь ... это для понимания про Спартак ...Спартак назывался при СССР НАРОДНОЙ командой , это слово буквально бесит наших олигархов...и его почти удалось вытравить из сознания , но пока жив Спартак слово НАРОДНЫЙ связанное с красно-белыми убить не удастся ... поэтому предположу что наверху озаботились уничтожать сам Спартак ... иначе как объяснить вредительские действия олигарха Федуна , далёкого как от народа , так и Великой Истории Руси... скажут про стадион , но стадион то называется не Спартак .
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mamba9090909
1635139689
Что самое интересное, что ассоциация у людей, при упоминании Спартака, идёт не с Мининым и Пожарским, а со свинарником. И эта ассоциация родилась задолго до того, как Газпром стал спонсором Зенита. Слово НАРОДНЫЙ давно никого не бесит, да и не бесило никогда. Народными, спартаковцы назвали сами себя, в пику ЦСКА (Армия) и Динамо (МВД). Образованный профсоюзом промкооперации на базе спорт общества "Промкооперация". В промкооперации были и рабочие и водители и врачи и учителя........ и поэтому назвали народной. Сейчас это частная собственность и от народности ничего не осталось.
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