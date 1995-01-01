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    АПЛ. «Ливерпуль» в гостях забил пять безответных голов «Манчестер Юнайтед», у Салаха хет-трик

    «Ливерпуль» крупно победил «Манчестер Юнайтед». Гости забили пять безответных голов. Хет-трик оформил форвард Мохамед Салах.

    Египтянин стал первым футболистом в истории «Ливерпуля», забившим в десяти матчах подряд.

    С 60-й минуты манчестерцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Поля Погба.

    Англия. АПЛ. 9-й тур

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:5 (0:4)

    Голы: 0:1 – Кейта, 5; 0:2 – Жота, 13; 0:3 – Салах, 38; 0:4 – Салах, 45+5; 0:5 – Салах, 50.

    Удаления: Погба, 60 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1390

      Psih86 3 минуты назад

      Игра в одну калитку, Ливер просто уничтожил МЮ. Надо дать время Сульшеру, команда ведь только строится. Пусть его не увольняют хотя бы ещё пару лет :)))

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      Рейтинг: -231

      СуперПАВ9 10 минут назад

      И где вашь роналду был?

      1
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      Рейтинг: +1390

      Psih86 > СуперПАВ9 45 секунд назад

      Я думал он в запасе, вообще его не заметил...

      0
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      Рейтинг: 0

      wizz 13 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +1435

      Maxi_7 15 минут назад

      Не знаю как вы, ребят, я сегодня не получил никакого удовольствия от игры, наверное потому что её сегодня и не было вообще... вернее была, но в исполнении одной команды... это был ужас, конечно, я не фанат ни одной из команд, но на это было смотреть даже больнее, чем на матч Барса - Реал 5-0 в своё время...
      Единственный плюс, который я вижу это то, что сейчас всем, в том числе и боссам МЮ стало очевидно что из себя представляет "команда" на данный момент, её просто нет, набор футболистов да и только, по Сульшеру тоже ничего комментировать не буду итак все понятно и при том уже давно для тех, кто хоть малость что-то понимает в футболе, и сейчас лишний раз пинать лежачего не буду, скажу лишь, что ноша изначально была не по плечам Оле Гуннару...
      Единственный вопрос который, наверное, стоит сейчас перед боссами - увольнять ли норвежца прямо сейчас, ведь если назначить другого тренера, он за месяц игру естественно не успеет поменять и команда по инерции проиграет и скорее всего также разгромно и Сити и Челси, что негативно скажется на боевом духе команды, так что я бы позволил ещё Сульшеру формально находиться у руля до окончания серии тяжелых игр против грандов и уже потом приглашать Зидана/Конте, тут уж кому кто больше нравится...

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      Рейтинг: +21

      hoper > Maxi_7 5 минут назад

      В принципе согласен с тобой, но увольнять думаю надо.Хуже уже не будет.А новая кровь в виде Зидана я надеюсь может дать массу положительных эмоций.Хотя по мне так викинг сам должен подать в отставку.если для него МЮ ещё что-то значит

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