АПЛ. «Ливерпуль» в гостях забил пять безответных голов «Манчестер Юнайтед», у Салаха хет-трик

Игра в одну калитку, Ливер просто уничтожил МЮ. Надо дать время Сульшеру, команда ведь только строится. Пусть его не увольняют хотя бы ещё пару лет :)))
«Ливерпуль» крупно победил «Манчестер Юнайтед». Гости забили пять безответных голов. Хет-трик оформил форвард Мохамед Салах.
Египтянин стал первым футболистом в истории «Ливерпуля», забившим в десяти матчах подряд.
С 60-й минуты манчестерцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Поля Погба.
Англия. АПЛ. 9-й тур
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:5 (0:4)
Голы: 0:1 – Кейта, 5; 0:2 – Жота, 13; 0:3 – Салах, 38; 0:4 – Салах, 45+5; 0:5 – Салах, 50.
Удаления: Погба, 60 – нет.