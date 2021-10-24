АПЛ. «Ливерпуль» в гостях забил пять безответных голов «Манчестер Юнайтед», у Салаха хет-трик

«Ливерпуль» крупно победил «Манчестер Юнайтед». Гости забили пять безответных голов. Хет-трик оформил форвард Мохамед Салах.

Египтянин стал первым футболистом в истории «Ливерпуля», забившим в десяти матчах подряд.

С 60-й минуты манчестерцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Поля Погба.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Кейта, 5; 0:2 – Жота, 13; 0:3 – Салах, 38; 0:4 – Салах, 45+5; 0:5 – Салах, 50.

Удаления: Погба, 60 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ