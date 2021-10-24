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АПЛ. «Ливерпуль» в гостях забил пять безответных голов «Манчестер Юнайтед», у Салаха хет-трик

24 октября 2021, 20:24
23

«Ливерпуль» крупно победил «Манчестер Юнайтед». Гости забили пять безответных голов. Хет-трик оформил форвард Мохамед Салах.

Египтянин стал первым футболистом в истории «Ливерпуля», забившим в десяти матчах подряд.

С 60-й минуты манчестерцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Поля Погба.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Кейта, 5; 0:2 – Жота, 13; 0:3 – Салах, 38; 0:4 – Салах, 45+5; 0:5 – Салах, 50.

Удаления: Погба, 60 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Комментарии (23)
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Maxi_7
1635096319
Не знаю как вы, ребят, я сегодня не получил никакого удовольствия от игры, наверное потому что её сегодня и не было вообще... вернее была, но в исполнении одной команды... это был ужас, конечно, я не фанат ни одной из команд, но на это было смотреть даже больнее, чем на матч Барса - Реал 5-0 в своё время... Единственный плюс, который я вижу это то, что сейчас всем, в том числе и боссам МЮ стало очевидно что из себя представляет "команда" на данный момент, её просто нет, набор футболистов да и только, по Сульшеру тоже ничего комментировать не буду итак все понятно и при том уже давно для тех, кто хоть малость что-то понимает в футболе, и сейчас лишний раз пинать лежачего не буду, скажу лишь, что ноша изначально была не по плечам Оле Гуннару... Единственный вопрос который, наверное, стоит сейчас перед боссами - увольнять ли норвежца прямо сейчас, ведь если назначить другого тренера, он за месяц игру естественно не успеет поменять и команда по инерции проиграет и скорее всего также разгромно и Сити и Челси, что негативно скажется на боевом духе команды, так что я бы позволил ещё Сульшеру формально находиться у руля до окончания серии тяжелых игр против грандов и уже потом приглашать Зидана/Конте, тут уж кому кто больше нравится...
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Psih86
1635097039
Игра в одну калитку, Ливер просто уничтожил МЮ. Надо дать время Сульшеру, команда ведь только строится. Пусть его не увольняют хотя бы ещё пару лет :)))
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alex1951
1635097758
Сие называется -- Очевидное невероятное... На поле боя ,полководцы пускали себе пулю в лоб!
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Alex Y
1635098273
Сегодня красно-белым не везет)
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paracetamol
1635099165
Салах восстановился!
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portero
1635100683
В АПЛ есть тройка лидеров, остальные только с фартом смогут у них очки отбирать...
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zigbert
1635104141
Салах разыгрался.
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lipatov32
1635106863
Какая же помойка муму! Стыд мля! Жалко только кристину! Идиот нах ты шел в мертвый клуб!?! Вопрос!!!
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_MATRIX_
1635107163
Мда... Это звездец, товарищи...
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Oldtrafford83
1635137770
Можно конечно проиграть 1-6 курятнику или голубятне, но вот 0-5 Ливеру это уже перебор, пусть Оле делает выводы ибо эти выводы уже сделает руководство!!! Идём дальше. GGMU!!!
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