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    Примера. «Барселона» проиграла «Реалу» 4-й раз подряд и осталась в таблице на 8-м месте

    «Барселона» в десятом туре Примеры уступила «Реалу». Это их четвертое проигранное Эль Класико подряд.

    Каталонцы остались в таблице на восьмом месте. «Реал» лидирует.

    Испания. Примера. 10-й тур

    Барселона – Реал – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Алаба, 32; 0:2 – Васкес, 90+4; 1:2 – Агуэро, 90+7.

    «Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Депай, Фати (Агуэро, 74), Альба, Ф. де Йонг (Роберто, 77), Мингеса (Коутиньо, 46), Гарсия, Гави.

    «Реал»: Куртуа, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Васкес, Винисиус (Асенсио, 87), Родриго (Вальверде, 72 (Карвахаль, 90+2)), Менди.

    Предупреждения: Пике, 68 – Менди, 80.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +426

      nelez 32 минуты назад

      Бетис выигрывает.барса спустится на 9-ю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7220

      mihail200606 43 минуты назад

      Не такой уж и состав у барсы, чтобы на 8 месте болтаться..

      0
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      Рейтинг: -231

      СуперПАВ9 1 час назад

      Кто то думал что будет по другому?

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