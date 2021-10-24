Примера. «Барселона» проиграла «Реалу» 4-й раз подряд и осталась в таблице на 8-м месте

«Барселона» в десятом туре Примеры уступила «Реалу». Это их четвертое проигранное Эль Класико подряд.

Каталонцы остались в таблице на восьмом месте. «Реал» лидирует.

Испания. Примера. 10-й тур

Барселона – Реал – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Алаба, 32; 0:2 – Васкес, 90+4; 1:2 – Агуэро, 90+7.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Депай, Фати (Агуэро, 74), Альба, Ф. де Йонг (Роберто, 77), Мингеса (Коутиньо, 46), Гарсия, Гави.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Васкес, Винисиус (Асенсио, 87), Родриго (Вальверде, 72 (Карвахаль, 90+2)), Менди.

Предупреждения: Пике, 68 – Менди, 80.

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