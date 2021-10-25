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Судьи
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Материалы

Барселона - Реал

24.10.2021, Воскресенье, 17:15 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Примера, 10 тур Барселона - Реал
Испания. Примера (2020/2021)
30 тур
10 апреля, суббота 22:00 Реал 2:1 Барселона
7 тур
24 октября, суббота 17:00 Барселона 1:3 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
26 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Барселона
10 тур
18 декабря, среда 22:00 Барселона 0:0 Реал
Испания. Примера (2018/2019)
26 тур
2 марта, суббота 22:45 Реал 0:1 Барселона
10 тур
28 октября, воскресенье 18:15 Барселона 5:1 Реал
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 27 февраля, среда 23:00 Реал 0:3 Барселона
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 6 февраля, среда 23:00 Барселона 1:1 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 21:45 Барселона 2:2 Реал
17 тур
23 декабря, суббота 15:00 Реал 0:3 Барселона
Суперкубок Испании 2017

ответный матч		 17 августа, четверг 00:01 Реал 2:0 Барселона
Суперкубок Испании 2017

первый матч		 13 августа, воскресенье 23:00 Барселона 1:3 Реал
Международный кубок чемпионов 2017

30 июля, воскресенье 03:05 Реал 2:3 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 21:45 Реал 2:3 Барселона
14 тур
3 декабря, суббота 18:15 Барселона 1:1 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
2 апреля, суббота 21:30 Барселона 1:2 Реал
12 тур
21 ноября, суббота 20:15 Реал 0:4 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 23:00 Барселона 2:1 Реал
9 тур
25 октября, суббота 20:00 Реал 3:1 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
Финал
16 апреля, среда 23:30 Барселона 1:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 23:59 Реал 3:4 Барселона
10 тур
26 октября, суббота 20:00 Барселона 2:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
2 марта, суббота 19:00 Реал 2:1 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 21:50 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 26 февраля, вторник 23:59 Барселона 1:3 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 30 января, среда 23:59 Реал 1:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

ответный матч		 30 августа, четверг 00:30 Реал 2:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

первый матч		 24 августа, пятница 00:30 Барселона 3:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 22:00 Барселона 1:2 Реал
16 тур
11 декабря, воскресенье 01:00 Реал 1:3 Барселона
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 01:00 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 01:00 Реал 1:2 Барселона
Суперкубок Испании 2011
Финал
ответный матч		 18 августа, четверг 01:00 Барселона 3:2 Реал
Суперкубок Испании 2011
Финал
первый матч		 14 августа, воскресенье 23:55 Реал 2:2 Барселона
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 3 мая, вторник 22:45 Барселона 1:1 Реал
1/2 финала
ответный матч		 27 апреля, среда 22:45 Реал 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2010/2011)
Финал
20 апреля, среда 23:30 Реал 1:0 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 23:55 Реал 1:1 Барселона
13 тур
29 ноября, понедельник 23:00 Барселона 5:0 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 23:55 Реал 0:2 Барселона
12 тур
29 ноября, воскресенье 21:00 Барселона 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:00 Реал 2:6 Барселона
15 тур
13 декабря, суббота 23:55 Барселона 2:0 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
7 мая, среда 23:55 Реал 4:1 Барселона
17 тур
23 декабря, воскресенье 21:00 Барселона 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 24 октября 2021, 18:56

    нужен еще гол, чтобы Кумана наконец-таки уволили.

    0
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 24 октября 2021, 11:05

    Барса пролетит как фанера ...

    3
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    Рейтинг: +1728

    Benifacto > andrej-lucevich 24 октября 2021, 18:34

    ваще мертвая

    2
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    Рейтинг: +28

    Александр Виктрович > Benifacto 24 октября 2021, 20:37

    согласен! барса мертвейшая!!! как ни когда!

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