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    Главные новости дня. «Газпром трансгаз» стал спонсором «Нижнего Новгорода», Азмун зимой может перейти в «Лион»

    Дзюба: «Я сделал большой вклад за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами».

    «Мутко против»: экс-глава фан-клуба «Спартак» Коршунов может получить шесть лет тюрьмы за избиение журналиста Щеголева.

    «Матч ТВ»: в Подмосковье появится новый футбольный клуб «Арарат».

    Челоянц: «После Черчесова в «Спартаке» не было тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы».

    Малком и Клаудиньо пропустили тренировку «Зенита». В воскресенье игра со «Спартаком».

    «Газпром трансгаз» – новый официальный спонсор «Нижнего Новгорода».

    Холанд выбыл на несколько недель из-за травмы.

    Дака – игрок недели в Лиге Европы. Он оформил покер в ворота «Спартака».

    «Лион» готов зимой купить Азмуна за 7-8 миллионов.

    Журналист Алланазаров: «Локомотив» планирует избавиться от Зе Луиша зимой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2021 23:46
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