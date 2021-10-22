Главные новости дня. «Газпром трансгаз» стал спонсором «Нижнего Новгорода», Азмун зимой может перейти в «Лион»

Дзюба: «Я сделал большой вклад за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами».

«Мутко против»: экс-глава фан-клуба «Спартак» Коршунов может получить шесть лет тюрьмы за избиение журналиста Щеголева.

«Матч ТВ»: в Подмосковье появится новый футбольный клуб «Арарат».

Челоянц: «После Черчесова в «Спартаке» не было тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы».

Малком и Клаудиньо пропустили тренировку «Зенита». В воскресенье игра со «Спартаком».

«Газпром трансгаз» – новый официальный спонсор «Нижнего Новгорода».

Холанд выбыл на несколько недель из-за травмы.

Дака – игрок недели в Лиге Европы. Он оформил покер в ворота «Спартака».

«Лион» готов зимой купить Азмуна за 7-8 миллионов.

Журналист Алланазаров: «Локомотив» планирует избавиться от Зе Луиша зимой.