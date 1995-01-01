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    Дзюба: «Я сделал большой вклад за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил свою роль в клубе. Он считает, что внес существенный вклад.

    – Дома – 60 голов, в гостях – 39, один – на нейтральном поле. Почему дома чаще? Стены помогают?

    – Наверное, да. Несмотря на то что определенная часть Виража меня не любит, это заводит, подхлестывает. И этих людей я искренне не понимаю. Когда пришел, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды». Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами. Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре.

    • Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • С командой он трижды брал РПЛ.
    • Ближайший матч «Зенита» – против «Спартака» (24 октября).

    «Когда черпачка левой дал». Дзюба назвал лучшие голы за «Зенит»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии9
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      Рейтинг: +232

      Форвард 79 13 минут назад

      Люблю себя! Любимого!)))

      0
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      Рейтинг: +11377

      житель СПб 41 минуту назад

      Это что - все, подводит итоги? Рановато...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10518

      Cleaner 46 минут назад

      В какой банк большой вклад сделал? Газпром банк!..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8839

      playsh 46 минут назад

      Когда же ты исчезнешь из нашей жизни,порно-звезда всея Зенит.
      Сам себя не похвалишь...ходишь весь обконченный...

      3
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      Рейтинг: +10518

      Cleaner > playsh 46 минут назад

      Не благодарный Вы...(

      1
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      Рейтинг: +8839

      playsh > Cleaner 40 минут назад

      Да ладно,нельзя превращаться в нарцисса,пусть другие его хвалят.

      0
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      Рейтинг: +10518

      Cleaner > playsh 16 минут назад

      Будьте снисходительнее к небольшим недостаткам людей. Ну нарцисс, ну рукоблуд, ну с Быстровым непонятки. Играл то временами Дзюба очень даже хорошо. Сейчас постарел, не тянет, как раньше. Что на него теперь накинулись то все...

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      Рейтинг: +53438

      portero 47 минут назад

      То что было прошло, хватит себя хвалить за прошлые заслуги, у тебя сейчас ничего не получается, ты мертвый, надо форму набирать, а похоже тебе лень....

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      Рейтинг: +3380

      momwig_ 52 минуты назад

      Всё познаётся в сравнении, Артём. Твой вклад рядом со вкладом Миллера... Ну это как будто ты просто шелудивый щенок. Собственно, а почему - как будто...

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