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  • Дзюба: «Я сделал большой вклад за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами»

Дзюба: «Я сделал большой вклад за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами»

22 октября 2021, 22:13
61

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил свою роль в клубе. Он считает, что внес существенный вклад.

– Дома – 60 голов, в гостях – 39, один – на нейтральном поле. Почему дома чаще? Стены помогают?

– Наверное, да. Несмотря на то что определенная часть Виража меня не любит, это заводит, подхлестывает. И этих людей я искренне не понимаю. Когда пришел, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды». Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами. Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре.

  • Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.
  • С командой он трижды брал РПЛ.
  • Ближайший матч «Зенита» – против «Спартака» (24 октября).

«Когда черпачка левой дал». Дзюба назвал лучшие голы за «Зенит»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (61)
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Plyash
1634931204
Когда же ты исчезнешь из нашей жизни,порно-звезда всея Зенит. Сам себя не похвалишь...ходишь весь обконченный...
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Форвард 79
1634933211
Люблю себя! Любимого!)))
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Derzkiy1
1634936069
Какой я классный! Аж хочется передернуть на себя …)
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"supermax"
1634936554
Б л я как же человек любит сам себя.... Во всех с у к а смыслах
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NewLife
1634937281
Что на проценты претендуешь ? Тогда придется делиться с Вилковым, Карасем, Безбородовым, Левниковым, Мешковым, Турбиным, Матюниным и прочими помощниками за левые пенки, офсайды, толчки руками.
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knikos
1634939719
Если убрать его голы , голевые передачи и предголевые , то стал бы Зенит чемпионом три раза подряд ? Вклад в победы Зенита у Дзюбы огромный . Не обращай внимания на долбодятлов , которые пластинку в своей голове никак поменять не могут , кроме дрочилова их интеллект ничего не воспринимает . как говорится : кто о чём - кто-то о футболе , кто-то о дрочилове . Каждому своё ...
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kliker
1634945708
Есть такое японское понятие "потерять лицо". В Японии после этого делают себе харакири, а у нас после потери лица в жизни имяреков ничего не меняется.
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BuenosArgentina
1634947991
Травля в России это хобби, это жизнь, это любимое занятие быдла , ведь травить просто, льёшь дерьмо день и ночь, открываешь свой безмозглый хавальник и тупо оскорбляешь, у вас дерьма в разы больше но ваш маленький моск требует одного: травить. травить, ну ведь думать не надо, причинить боль и стыд другому это такое удовольствие и главное весело и главное отвечать не нужно компютер в торец не нанесёт короткий но сильный удар, ,интернет великое дело, теперь каждое свинское чувырло может заявить всему миру што он то знает кто виноват что велыкий клуппп в жопе, тока судьи, кто ж ещё, пока велыкий клупп закатывал пятёрку, судьи ставили шесть левых пенок в ворота Спартака ... вот поэтому Шпартак в жопе и у меня нету денех...
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nominum
1634956789
Да никто и не отрицает вклад Дзюбы как футболиста в отечественный футбол. Футболист достойный. Человек- дерьмо . Просто Кю какое-то ( Это ругательное слово из Кин-дза-дзы)
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Боцман59rus
1634971501
_ бедняга, все мозги через член вытекли>>)
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