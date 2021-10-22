Дзюба: «Я сделал большой вклад за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил свою роль в клубе. Он считает, что внес существенный вклад.

– Дома – 60 голов, в гостях – 39, один – на нейтральном поле. Почему дома чаще? Стены помогают?

– Наверное, да. Несмотря на то что определенная часть Виража меня не любит, это заводит, подхлестывает. И этих людей я искренне не понимаю. Когда пришел, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды». Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами. Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре.

Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.

С командой он трижды брал РПЛ.

Ближайший матч «Зенита» – против «Спартака» (24 октября).

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