«Когда черпачка левой дал». Дзюба назвал лучшие голы за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба по просьбе пресс-службы определил лучшие голы за команду. Один из них – родному клубу «Спартаку».
«Сразу приходит в голову чемпионский матч с «Локомотивом», когда я черпачка левой дал. Очень значим для меня и победный гол в Краснодаре, когда была знаменитая перестрелка на 90‑х минутах. Ну и особым стал первый гол «Спартаку». Тогда мы проигрывали, сами себе напривозили. Олег Шатов прострелил, Данни оставил мяч, и я с левой забил.
Эти три гола для меня основополагающие в «Зените» – без деления на первый, второй и третий», – сказал Дзюба.
- Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.
- С командой он трижды брал РПЛ.
- Ближайший матч «Зенита» – против «Спартака» (24 октября).
Источник: официальный сайт «Зенита»