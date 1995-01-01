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    «Когда черпачка левой дал». Дзюба назвал лучшие голы за «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба по просьбе пресс-службы определил лучшие голы за команду. Один из них – родному клубу «Спартаку».

    «Сразу приходит в голову чемпионский матч с «Локомотивом», когда я черпачка левой дал. Очень значим для меня и победный гол в Краснодаре, когда была знаменитая перестрелка на 90‑х минутах. Ну и особым стал первый гол «Спартаку». Тогда мы проигрывали, сами себе напривозили. Олег Шатов прострелил, Данни оставил мяч, и я с левой забил.

    Эти три гола для меня основополагающие в «Зените» – без деления на первый, второй и третий», – сказал Дзюба.

    • Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • С командой он трижды брал РПЛ.
    • Ближайший матч «Зенита» – против «Спартака» (24 октября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6266

      Томик 26 минут назад

      Я надеюсь это он про удар ногой по мячу, всё-таки. "Черпачка левой дал"....может и в народ уйти.

      2
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      Рейтинг: +8825

      playsh > Томик 17 минут назад

      Язык отдельно от мозгов живёт.Впрочем,как и руки.

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