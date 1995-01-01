Челоянц: «После Черчесова в «Спартаке» не было тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы»

Бывший акционер и член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц рассказал о взаимоотношениях нападающего Артема Дзюбы с тренерами столичного клуба.

«В «Спартаке» после Черчесова не было ни одного тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы. Черчесов не хотел», – сказал Челоянц.