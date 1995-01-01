Челоянц: «После Черчесова в «Спартаке» не было тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы»

Видимо после С.С. в команде больше не появилось тренера, уверенного в собственном авторитете,чтобы сдержать и обуздать..
и сто голов.. на юбилейный год
на торте вишенкой подать.
Бывший акционер и член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц рассказал о взаимоотношениях нападающего Артема Дзюбы с тренерами столичного клуба.
«В «Спартаке» после Черчесова не было ни одного тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы. Черчесов не хотел», – сказал Челоянц.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- Он принадлежал клубу с 2007 по 2015-й год.
- На прошлой неделе Дзюба забил 100-й гол за «Зенит».