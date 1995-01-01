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    Челоянц: «После Черчесова в «Спартаке» не было тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы»

    Бывший акционер и член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц рассказал о взаимоотношениях нападающего Артема Дзюбы с тренерами столичного клуба.

    «В «Спартаке» после Черчесова не было ни одного тренера, который не хотел бы избавиться от Дзюбы. Черчесов не хотел», – сказал Челоянц.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Он принадлежал клубу с 2007 по 2015-й год.
    • На прошлой неделе Дзюба забил 100-й гол за «Зенит».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии21
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      Рейтинг: +1152

      Блямба 10 минут назад

      Видимо после С.С. в команде больше не появилось тренера, уверенного в собственном авторитете,чтобы сдержать и обуздать..
      и сто голов.. на юбилейный год
      на торте вишенкой подать.

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      Рейтинг: +10894

      NewLife 12 минут назад

      "Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой" - девиз зюбы.

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      Рейтинг: +10487

      Cleaner 17 минут назад

      Ну нет теперь в Спартаке Дзюбы! Что же команда так коряво играет то? Может, не в Дзюбе дело, а в другом? В таких вот Челоянцах во главе клуба?

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      Рейтинг: +25737

      Боцман59rus > Cleaner 5 минут назад

      _ в каждой команде можно найти подобного игрока, но результаты команды нельзя только к этому привязывать, выгнали и ладно, Семак бедный не знает как избавиться, хотя даже слепому видно, что его присутствие на поле идет в минус коллективу

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      Рейтинг: +21493

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      "Когда деревья были большими"...

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      Рейтинг: +3640

      FENIX-SL 53 минуты назад

      было бы замечательно если бы зюба вернулся в спартак с усатым
      это потрясающий кринж
      собственно большего этот "народный клуб" не заслуживает

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      Рейтинг: +25938

      silver29 1 час назад

      Так от него и в сените хотят избавиться но рукоблудное лобби не отпускает, где в какой стране игрок называет главного тренера "земляным червяком" ? Семак ты мужик или ..... ?

      6
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      Рейтинг: +8811

      playsh > silver29 1 час назад

      Семак не мужик - он пшик-к-к...

      0
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      Рейтинг: +22046

      vladimir-7 > playsh 1 час назад

      Что, поляк?

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      Рейтинг: +10487

      Cleaner > silver29 15 минут назад

      Вы бы лучше, как истинный спартач, нам про своего СУПЕРТРЕНЕРА Руя чего ни будь написали. Чего на Зенита то с Семаком кивать?

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      Рейтинг: +25737

      Боцман59rus > Cleaner 9 минут назад

      _ состав Спартака посмотри и скамейку, там 5-6 человек, включая Ещенко с Ребровым, то что делает Руй с этими пешеходами, Семаку и Слуцкому не снилось, он им лекции по футболу должен читать, точно не помешало бы>)))

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      Рейтинг: +10487

      Cleaner > Боцман59rus 6 минут назад

      С этими пешеходами Руй занимает СЕДЬМОЕ место. А Семак - ПЕРВОЕ. Остальное - отмазки и отговорки...

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      Рейтинг: +8130

      Fusballer 1 час назад

      Только два тренера лояльны к Дзюбе - Черчесов и Семак. Оба топ-тренеры, так что не удивительно.

      1
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      Рейтинг: +4672

      Виталий Орехов > Fusballer 1 час назад

      Топ-тренеры ГДЕ?!

      1
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      Рейтинг: +25938

      silver29 > Fusballer 1 час назад

      Про Семака не думаю, просто он тряпка и не тренер, там в других кабинетах решают. Вспомни его мимику на момент сношения шлюбы и иранца (((((

      4
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      Рейтинг: +8811

      playsh > Fusballer 1 час назад

      Топ-хуенуры они,а не тренеры.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10487

      Cleaner > Fusballer 14 минут назад

      А Руй ЛОЯЛЕН к Дельфину. Гы. Гыгы...)))

      0
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      Рейтинг: +5180

      Давид59 1 час назад

      Охотно верю. Но практика показывает, что многие бывшие спартаковцы в других клубах начинают показывать результат. Значит надо что-то в Спартаке подправить.

      3
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      Рейтинг: +3640

      FENIX-SL > Давид59 52 минуты назад

      кто например?
      в РПЛ нет футбола
      о каком результате речь тогда?

      0
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      Рейтинг: +22046

      vladimir-7 1 час назад

      А причина какая?

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      Рейтинг: +8130

      Fusballer > vladimir-7 1 час назад

      Дзюба

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