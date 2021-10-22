Малком и Клаудиньо пропустили тренировку «Зенита». В воскресенье игра со «Спартаком»

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо рискуют пропустить матч 12-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится в воскресенье, 24 октября.

По информации «Матч ТВ», сегодня оба футболиста не тренировались в общей группе. В тренировке также не принял участие полузащитник Магомед Оздоев.

Оба футболиста получили повреждения в матче ЛЧ с «Ювентусом» (0:1).

Малком в текущем сезоне забил 2 мяча и сделал 3 ассиста в 12 играх.

Клаудиньо провел 9 встреч, отличился 2 голами и 2 результативными передачами.

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