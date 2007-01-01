Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Малком и Клаудиньо пропустили тренировку «Зенита». В воскресенье игра со «Спартаком»

    Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо рискуют пропустить матч 12-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится в воскресенье, 24 октября.

    По информации «Матч ТВ», сегодня оба футболиста не тренировались в общей группе. В тренировке также не принял участие полузащитник Магомед Оздоев.

    • Оба футболиста получили повреждения в матче ЛЧ с «Ювентусом» (0:1).
    • Малком в текущем сезоне забил 2 мяча и сделал 3 ассиста в 12 играх.
    • Клаудиньо провел 9 встреч, отличился 2 голами и 2 результативными передачами.

    Семак – о травмах: «У Клаудиньо предварительно ушиб. По Малкому всe сложнее»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Блямба 46 минут назад

      три почитателя бразильского футбола из розового облака уже отметились..(
      Кто ещё пожелает здоровья олимпийским чемпионам.?
      Всё-таки,ребята..Вы-животные...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      jek718875 50 минут назад

      Пусть ставят тренером С.ЧЕРЧЕСОВА,мистер А.ЗЮБА будет доволен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8811

      playsh 57 минут назад

      Они у телевизора вместе с Дзюблой тренеруются,руки по-переменке накачивают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25938

      silver29 1 час назад

      Они считают, что у Семака мастерам нечему учиться

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90447
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67893
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru