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  • «Газпром трансгаз» – новый официальный спонсор «Нижнего Новгорода»

«Газпром трансгаз» – новый официальный спонсор «Нижнего Новгорода»

22 октября 2021, 14:17
41

У «Нижнего Новгорода» появился новый официальный спонсор, сообщает официальный сайт клуба.

Подписан контракт до конца сезона-2021/22 с ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

«Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Кроме того, в рамках партнерского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта», – говорится в пресс-релизе.

  • «Нижний Новгород» набрал 14 очков в 11 турах РПЛ.
  • Команда идет на 10-м месте в таблице чемпионата.

Источник: Официальный сайт «Нижнего Новгорода»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (41)
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Enter2006
1634901514
У Зенита появился ещё один фарм-клуб! ))
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slavа0508
1634902002
А там в новом сезоне ещё и Оренбург подтянется и будет Газпром лига . со своим телеканалом и своей системой ВАР ....Газпром мечты сбываются !!!!
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paracetamol
1634902327
В миллионном промышленном НН больше никого не нашлось? Всегда Газпром крайний!
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oyabun
1634905331
Пора уже не стесняясь, как в Европе пытались, образовывать отдельную ГазпромСуперЛигу. Нечего там делать остальным нищебродам. А в конце первенства этой СуперЛиги, представители команд региональных Газпромиков должны почетно вручать "Кубок Чемпиона ВсеяГазпромии" Главному по определению клубу всея Руси.
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амани
1634905477
как только ГАЗПРОМ стал спонсором ШАЛЬКЕ 04 сразу скатился на дно
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nik55
1634907210
нужно что бы газсрем был спонсором всех клубов РПЛ и ФНЛ
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JTherry
1634908189
перечислите, пожалуйста, все фарм-клубы газпрёма...)
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vladimir-7
1634909491
Ну наконец-то, Саня Кержаков нашел соску – Газпром трансгаз, вот теперь заиграет, один вопрос, как делить второе-третье место в РПЛ между Сочи и Нижним Новгородом.
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Spirit_78
1634916196
Поросята, ФАС!
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Кузьмич на трибуне
1634926048
Жаль конечно, что других спонсоров не удалось нагнуть. К примеру Дерипаску. Коль уж он полноправный хозяин АвтоГаз , а это предприятие находится в Нижнем, то можно бы было его поднапрячь, не надо в Америке деньги держать, там их отожмут и не вернут, а тут хоть что то можно сделать для той страны , в которой заработал.
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