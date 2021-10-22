«Газпром трансгаз» – новый официальный спонсор «Нижнего Новгорода»

У «Нижнего Новгорода» появился новый официальный спонсор, сообщает официальный сайт клуба.

Подписан контракт до конца сезона-2021/22 с ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

«Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Кроме того, в рамках партнерского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта», – говорится в пресс-релизе.