«Газпром трансгаз» – новый официальный спонсор «Нижнего Новгорода»

У «Нижнего Новгорода» появился новый официальный спонсор, сообщает официальный сайт клуба.
Подписан контракт до конца сезона-2021/22 с ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
«Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Кроме того, в рамках партнерского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта», – говорится в пресс-релизе.
- «Нижний Новгород» набрал 14 очков в 11 турах РПЛ.
- Команда идет на 10-м месте в таблице чемпионата.
Источник: Официальный сайт «Нижнего Новгорода»