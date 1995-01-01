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    «Газпром трансгаз» – новый официальный спонсор «Нижнего Новгорода»

    У «Нижнего Новгорода» появился новый официальный спонсор, сообщает официальный сайт клуба.

    Подписан контракт до конца сезона-2021/22 с ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

    «Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Кроме того, в рамках партнерского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта», – говорится в пресс-релизе.

    • «Нижний Новгород» набрал 14 очков в 11 турах РПЛ.
    • Команда идет на 10-м месте в таблице чемпионата.

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    Источник: Официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии38
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      Рейтинг: +10586

      BRO_football 5 минут назад

      Жаль, конечно, что кроме Газпрома больше некому спонсировать новые клубы в России. Уверен, что Нижний Новгород подыскивал и других спонсоров, но договориться удалось лишь с Газпромом. Ну и на этом спасибо. Хотя бы нагрузка на местный бюджет снизится, а на федеральный повысится.

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      Рейтинг: +736

      БОМЖАРНИК 21 минуту назад

      Вот оно шо михалыч))) мало им все ни как ни уймутся))) ещк один филиал себе сделали((аххахахах позор бомжатнику

      0
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      Рейтинг: +692

      mama1991 32 минуты назад

      не пыхтите друзья мои, все дружно отрабатываем по 10 тыс выданные перед выборами, перед выборами и пандемии не было)))) хорошее всегда время перед выборами!

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      Рейтинг: +22049

      vladimir-7 > mama1991 19 минут назад

      Ага, теперь с нетерпением ждем 2024 года.

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      Рейтинг: +3539

      Дедуктор 52 минуты назад

      Это правильный шаг. Надо все в большей степени спонсорам браться за региональный футбол. Еще бы этим ушлым хрюканам с бомжами, конями и проводницами кормушку урезать. Притомили уже эти паразиты российского футбола. Еще бы в еврокубках достойно выглядели. Так, нет. Там от них позор один.
      Нужны новые сильные клубы в лиге. Ротора бы еще кто солидно поддержал. Без Ротора лига неполноценна.

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      Рейтинг: +22049

      vladimir-7 > Дедуктор 22 минуты назад

      Необходимо зарплату игрокам привести в соответствие
      со средней зарплатой по стране, обязать всех олигархов спонсировать футбольные клубы, не забыть убрать лимит
      и у нас в клубах останутся одни наши футболисты.

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      Рейтинг: +22049

      vladimir-7 1 час назад

      Ну наконец-то, Саня Кержаков нашел соску – Газпром трансгаз, вот
      теперь заиграет, один вопрос, как делить второе-третье место в РПЛ между Сочи и Нижним Новгородом.

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      Рейтинг: +17877

      JTherry 1 час назад

      перечислите, пожалуйста, все фарм-клубы газпрёма...)

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      Рейтинг: +3553

      Snek 1 час назад

      А так же проекты по поддержке Санкт-Петербургского спорта.

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      Рейтинг: +6320

      nik55 1 час назад

      нужно что бы газсрем был спонсором всех клубов РПЛ и ФНЛ

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      Рейтинг: +139

      SMITHI 1 час назад

      Можно очередные трансферы с Сутормиными проводить)) ахха...

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      Рейтинг: +3257

      Axe111 2 часа назад

      ))))))))))

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