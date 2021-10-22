«Спартак» в день рождения Веллитона опубликовал видеонарезку его голов за клуб

Пресс-служба «Спартака» подготовила нарезку голов за клуб форварда Веллитона. Сегодня, 22 октября, экс-игрок москвичей празднует 35-летие.
«Какой мяч Велика в красно-белой футболке запомнился вам больше всего?» – спросил «Спартак» у аудитории.
- Веллитон играл за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
- Игрок провел за клуб 133 матча, забил 61 гол, сделал 19 результативных пасов.
- Сейчас Веллитон выступает за родной «Гойяс».
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Источник: твиттер «Спартака»