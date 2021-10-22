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    «Спартак» в день рождения Веллитона опубликовал видеонарезку его голов за клуб

    Пресс-служба «Спартака» подготовила нарезку голов за клуб форварда Веллитона. Сегодня, 22 октября, экс-игрок москвичей празднует 35-летие.

    «Какой мяч Велика в красно-белой футболке запомнился вам больше всего?» – спросил «Спартак» у аудитории.

    • Веллитон играл за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
    • Игрок провел за клуб 133 матча, забил 61 гол, сделал 19 результативных пасов.
    • Сейчас Веллитон выступает за родной «Гойяс».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10518

      Cleaner 2 минуты назад

      Костолом безбашенный...(

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      Рейтинг: +8839

      playsh 1 час назад

      Классно играл,один из лучших в Российском футболе..Любим и помним.Удачи.

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