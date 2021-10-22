Гилерме – о 0:1 с «Галатасараем»: «Нужно время на адаптацию к Гисдолю. Результат придет»

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал поражение от «Галатасарая» (0:2) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Ощущения не очень. Мы играли дома и должны были брать три очка. Но с первой и до последней минуты мы пытались делать то, что от нас сейчас требует главный тренер.

Старались высоко прессинговать. Это связано с рисками, но таков современный футбол, и мы должны привыкать к такой игре. Конечно, в начале будут ошибки, но нам нужно время на адаптацию, а результат придет», – сказал Гилерме.

Российские клубы проиграли все три еврокубковых матча на этой неделе.

«Локо» не может победить в еврокубках в 14 матчах подряд.

Клуб занимает последнее место в группе E Лиги Европы.

Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»