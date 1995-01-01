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    Гилерме – о 0:1 с «Галатасараем»: «Нужно время на адаптацию к Гисдолю. Результат придет»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал поражение от «Галатасарая» (0:2) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Ощущения не очень. Мы играли дома и должны были брать три очка. Но с первой и до последней минуты мы пытались делать то, что от нас сейчас требует главный тренер.

    Старались высоко прессинговать. Это связано с рисками, но таков современный футбол, и мы должны привыкать к такой игре. Конечно, в начале будут ошибки, но нам нужно время на адаптацию, а результат придет», – сказал Гилерме.

    • Российские клубы проиграли все три еврокубковых матча на этой неделе.
    • «Локо» не может победить в еврокубках в 14 матчах подряд.
    • Клуб занимает последнее место в группе E Лиги Европы.

    Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +501

      Aleksey! 1 час назад

      Как только начнёт приходить результат, так сразу же конченное руководство Локо заменит тренера. Проходили много много раз такое.
      Вывод: максимум - попадание и участие в групповых этапах еврокубков и 1-3 очка за 6 игр.

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