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    «Спартак» вручил Симоняну подарочную футболку. Ветерану на этой неделе исполнилось 95 лет

    Перед матчем 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2) чествовали бывшего игрока сборной СССР Никиту Симоняна. На этой неделе ему исполнилось 95 лет. Капитан «Спартака» Георгий Джикия от имени клуба вручил Симоняну подарочную футболку.

    «Никита Павлович, ещe раз с днeм рождения! Надеемся, что увидим Вас ещe на многих дерби, но уже победных!» – написали спартаковцы.

    • Симонян – первый вице-президент РФС.
    • Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.
    • В 213 матчах он забил 133 гола.

    «Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    16.10.2021 22:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8688

      playsh 1 час назад

      Никита Павлович,здоровья тебе и удачи.

      2
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      Рейтинг: +765

      Sancho010365 1 час назад

      Уважаю Спартак! Они чтут традиции. Молодцы! Поколения меняются, а в памяти какие же игры с любимыми футболистами. Просто молодцы! Значит есть у команды будущее!
      Никиту Симоняну здоровья, самое главное.

      2
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      Рейтинг: +7914

      Fusballer 2 часа назад

      Никите Палычу искренние поздравления!

      3
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      Рейтинг: +2611

      tarasofka 2 часа назад

      вот в этом все свиньи. сдалась ему эта футболка. лучше бы лекарствами помогли.

      0
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      Рейтинг: +12025

      Hektor 84 > tarasofka 38 минут назад

      Идиотина с государства спроси помощь с лекарствами и с плешивого царя.

      0
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      Рейтинг: +28971

      VVM1964 2 часа назад

      БРАВО !!! МОЛОДЕЦ ДЕДОК !!! ВСЕМ такого же долго жития и всем здоровья !!!

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