«Спартак» вручил Симоняну подарочную футболку. Ветерану на этой неделе исполнилось 95 лет

Перед матчем 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2) чествовали бывшего игрока сборной СССР Никиту Симоняна. На этой неделе ему исполнилось 95 лет. Капитан «Спартака» Георгий Джикия от имени клуба вручил Симоняну подарочную футболку.

«Никита Павлович, ещe раз с днeм рождения! Надеемся, что увидим Вас ещe на многих дерби, но уже победных!» – написали спартаковцы.

Симонян – первый вице-президент РФС.

Он играл за «Спартак» с 1949 по 1959-й год.

В 213 матчах он забил 133 гола.

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«Легенда красно-белых и нашего футбола». «Спартак» поздравил Симоняна с 95-летием