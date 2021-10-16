Карасев на следующей неделе станет гостем телешоу «Вечерний Ургант»

Судья ФИФА Сергей Карасев приглашен на телешоу «Вечерний Ургант». Съемка с участием рефери состоится в понедельник, 18 октября.
Сегодня Карасев судил московское дерби «Спартак» – «Динамо» (2:2).
- Телешоу «Вечерний Ургант» выходит на Первом канале с 2012 года. Ведущий – Иван Ургант.
- Карасев летом работал на Евро-2020.
- В РПЛ он судит с 2008 года.
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Судья Федотов: «Драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил Карасев»
Источник: инстаграм «Вечернего Урганта»