Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Почеттино: «Без сомнений отдал бы «Золотой мяч» Месси. Левандовски – 2-й, Роналду – 3-й»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал тройку лучших футболистов мира в 2021 году.

    «Отдал бы «Золотой мяч» Месси. Даже если бы я не тренировал Лео, все равно выбрал бы его. Без сомнений.

    На второе место поставлю Левандовского, а на третье – Криштиану», – сказал Почеттино.

    • У Месси 6 «Золотых мячей».
    • Летом он выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины.
    • «Золотой мяч» вручат 29 ноября на церемонии в театре Шатле в Париже.

    Бензема выиграл в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч». Он опередил Месси на 1%

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cope

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:35
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4641

      Виталий Орехов 12 минут назад

      Левандовски!!! И больше никто, на сегодня!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +864

      SuperNils 26 минут назад

      За что Месси? Да, он выиграл Кубок Америки, но голов он там не забивал, пасов голевых не отдавал. В Барсе и ПСЖ тоже почти ничего не сделал. В этом году достоин только Левандовски.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +671

      Лфшт 1 час назад

      Конченный *****, в конченной команде, с конченныыми футболистами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      d с 1 час назад

      Пpогнозы футбольных матчей bet-org.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7752

      "supermax" 1 час назад

      ну а что еще он мог сказать))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      jek718875 1 час назад

      С.СЕМАК считает,что ЗМ,должен получить А.ЗЮБА

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7751

      Fusballer > jek718875 1 час назад

      Вся Россия так считает!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +512

      БОМЖАРНИК > jek718875 1 час назад

      Или Сутормин.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7752

      "supermax" > jek718875 1 час назад

      это он еще маленьк не в форме...а так да...точно он

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90215
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67834
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru