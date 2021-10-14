Почеттино: «Без сомнений отдал бы «Золотой мяч» Месси. Левандовски – 2-й, Роналду – 3-й»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал тройку лучших футболистов мира в 2021 году.

«Отдал бы «Золотой мяч» Месси. Даже если бы я не тренировал Лео, все равно выбрал бы его. Без сомнений.

На второе место поставлю Левандовского, а на третье – Криштиану», – сказал Почеттино.

У Месси 6 «Золотых мячей».

Летом он выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины.

«Золотой мяч» вручат 29 ноября на церемонии в театре Шатле в Париже.

Бензема выиграл в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч». Он опередил Месси на 1%