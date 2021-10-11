Удаление Азмуна в матче с «Сочи» признано верным

Экспертно-судейская комиссия признала верным удаление нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2). Иранский форвард получил прямую красную карточку за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» прямой ногой наносит удар сопернику после неудачной попытки сыграть в мяч. Футболист инициирует данный запрещенный контакт в районе живота вратаря «Сочи», использует шипы, имеет возможность избежать его или уменьшить интенсивность, но не делает этого», – говорится в сообщении РФС.