Матч «Рубин» – «Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч зрителей с QR-кодами

Татарстанский Роспотребнадзор увеличил разрешенную вместимость «Ак Барс Арены» с 30 до 70 процентов. Таким образом, матч 11-го тура РПЛ «Рубин» – «Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч зрителей.

«Зрители в возрасте 18 лет и старше могут посетить матч «Рубин» – «Локомотив», предъявив действующий QR-код. Также необходимо предъявить паспорт.

Зрители младше 18 лет могут посещать матчи при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении.

При этом благодаря новым правилам разрешенная вместимость трибун повышается с 30 до 70 процентов», – сообщает пресс-служба казанского клуба.