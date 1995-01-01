Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Матч «Рубин» – «Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч зрителей с QR-кодами

    Татарстанский Роспотребнадзор увеличил разрешенную вместимость «Ак Барс Арены» с 30 до 70 процентов. Таким образом, матч 11-го тура РПЛ «Рубин»«Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч зрителей.

    «Зрители в возрасте 18 лет и старше могут посетить матч «Рубин» – «Локомотив», предъявив действующий QR-код. Также необходимо предъявить паспорт.

    Зрители младше 18 лет могут посещать матчи при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении.

    При этом благодаря новым правилам разрешенная вместимость трибун повышается с 30 до 70 процентов», – сообщает пресс-служба казанского клуба.

    • «Рубин» примет «Локомотив» в субботу, 16 октября.
    • Казанский клуб идет на 9-м месте в РПЛ.
    • «Локо» занимает 4-ю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +196

      Vitaga 40 минут назад

      угу столько может придти на Челси ..Ливерпуль... Барсу... а тут какой то Локо....наверное ждут поезда из Москвы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Могут 30 а придут 10 как всегда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1985

      acor94 2 часа назад

      Да там даже не ЧМ столько не ходило..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90163
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67816
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru